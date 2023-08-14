Дістануть будь-який об'єкт у Криму: експерт пояснив, чому ЗСУ потрібні ракети Taurus (фото)

Після передачі крилатих ракет усі військові локації, як запевняє аналітик Олександр Коваленко, будуть під вогневим впливом України. Далекобійні Taurus надають значно більше можливостей для завдання уражень ЗС РФ.

Німеччина може передати Україні крилаті ракети Taurus, які призначені для високоточних ударів і ураження високозахищених та поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника. Проте є умова, що ЗСУ не використовуватиме ці ракети для атак по території Російської Федерації. Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів, як Taurus допоможуть українським бійцям у вирішенні поставлених завдань.

"Я скажу дуже лаконічно та просто: Крим — це Україна. Враховуючи дальність цих ракет, ми зможемо бити по тих місцях, в яких буде військова необхідність", — сказав Олександр Коваленко.

За його словами, українські військові знищуватимуть у тимчасово окупованому Криму лише військові об'єкти. Зокрема, мости, скупчення техніки, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, авіабаза "Джанкой", яка є пунктом постійної дислокації 39-го вертолітного полку, є однією з найважливіших військових об'єктів на півночі півострова. Також поблизу Сімферополя є ще одна авіабаза — "Гвардійське", де базується 37 змішаний авіаційний полк Повітряно-космічних сил.

"Після передачі Taurus ці й інші важливі військові локації будуть під вогневим ударом української армії. Німецькі далекобійні ракети надають значно більше можливостей для завдання поразки російської армії", — додав Олександр Коваленко.

Німецькі ракети

Фото: MBDA Deutchland

Taurus

Це авіаційно оперативно-тактичні крилаті ракети великої дальності класу "повітря-поверхня". Вони призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і поглиблених цілей без включення ракетоносія в зону протиповітряної оборони противника. Базова модель KEPD-350 оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною вагою 481 кг, що містить майже 50 кг вибухової речовини. Маса заправленої ракети становить 1360 кг, а порожньої — 1080 кг, швидкість польоту ракети — 0.6-0.95 М.

Нагадаємо, 11 серпня за повідомленням Reuters стало відомо, що Німеччина хоче модифікувати крилаті ракети Taurus перед можливим відправленням в Україну. Тоді ж у німецькому виданні Bild написали, що Німеччина не розглядає постачання Україні ракет Taurus.

13 серпня Фокус писав, що, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ЗСУ не використовуватимуть ракети Taurus для атак по території Росії. Натомість ці ракети потрібні для прискорення звільнення тимчасово окупованих територій.