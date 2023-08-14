Тягне на міжнародний скандал: нові подробиці атаки ЗС РФ на турецьке судно Sukru Okan (фото)

Екіпаж танкера Olvia безпосередньо спостерігав за ситуацією із суховантажем Sukru Okan. Судно проходило в декількох милях в точці біля територіальних вод Туреччини.

Росія 13 серпня атакувала турецьке судно "Шюкрю Окан" в територіальних водах Туреччини. Про це повідомляють у розвідувальній спільноті InformNapalm.

За повідомленням аналітиків, вони сконтактували з екіпажем танкера Olvia, який безпосередньо спостерігав за ситуацією із суховантажем Sukru Okan — судно проходило в декількох милях в точці біля територіальних вод Туреччини, де ймовірно трапився інцидент із росіянами.

Згідно із сервісом Marinetraffic маршрут танкера справді пролягав та навіть перетинався із суховантажем "Шюкрю Окан".

"Джерело стверджує, що якщо пізніше огляд Sukru Okan і був, тоді він відбувся вже в територіальних водах Туреччини, і тому з танкеру Olvia вже цього не побачили. І моряки не могли припустити, що росіяни полізуть оглядати судно в територіальних водах однієї з країн НАТО. До того ж, курс судно Sukru Okan в бік Туреччини змінило за рекомендацією турецького радіоефіру. Тобто на етапі спостереження все виглядало ніби екіпаж Sukru Okan проігнорував команди росіян і пішов у турецькі територіальні води", — повідомляють аналітики.

Вони зауважують, якщо події відбувалися саме так, то для них незрозуміла реакція на інцидент офіційної Анкари.

"Якщо росіяни все ж таки зупиняли й оглядали судно в їхніх водах примусово, це тягне на міжнародний скандал", — зазначили аналітики.

Інцидент із судном Sukru Okan

13 серпня Міноборони РФ заявило, що ЗС РФ здійснили попереджувальні постріли та провели висадку десанту з вертольота на турецьке цивільне судно "Шюкрю Окан". Після перевірки вантажу росіянами, судно нібито продовжило свій рух далі.

Пізніше надійшло повідомлення, що Міноборони РФ збрехало про інцидент і насправді турецьке судно проігнорувало вимоги росіян зупинитися і змінило курс у напрямку територіальних вод Туреччини.

В ОК "Південь" 13 серпня не змогли підтвердити інформацію про атаку на турецьке судно.

В Офісі президента напад ЗС РФ на турецьке цивільне судно назвали актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав.

"Цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти. Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь", — сказав радник голови Офісу президента Подоляк.