Хороший результат у знищенні артилерії: експерт оцінив контрбатарейну боротьбу ЗСУ

До травня поточного року, зазначив Петро Черник, російські війська втрачали в середньому близько 200 одиниць артилерії на місяць. Влітку цей показник зріс утричі — уже в червні противник втратив 688 стволів.

Підрозділи Сил оборони протягом останніх трьох місяців демонструють хороший результат зі знищення артилерії противника. Як розповів 14 серпня військовий аналітик Петро Черник в ефірі телемарафону, українські бійці зуміли досягти високого коефіцієнта ураження ворожої артилерії.

Відповідаючи на запитання про нинішню ситуацію на фронтах, Черник зазначив, що на сьогодні очевидна третя стадія війни, під час якої відбувається перемелювання сил і вогневих засобів противника.

"Якщо коректно охарактеризувати те, що відбувається на фронті, то, на мій погляд, ми перебуваємо на третій стадії класичної індустріальної війни. Це перемелювання сил і засобів противника. Особливо що стосується знищення їхніх боєкомплектів і командних пунктів", — розповів Черник.

За його словами, війна в Україні на сьогодні залишається на 95% війною артилерії, тому ситуація характеризується високим коефіцієнтом знищення саме цих засобів нанесення ударів.

"За травень, червень і липень місяць ми показали неймовірні результати в частині знищення цього типу вогневих установок. І коли відбудеться надлом і противник насправді відчує снарядний голод і дефіцит самих артилерійських установок, тоді створяться умови для більш суттєвого просування вперед. Це обов'язково буде", — наголосив експерт.

Також Черник озвучив втрати в артилерійських системах противника. За його словами, якщо до травня поточного року ЗС РФ втрачали близько 200 стволів на місяць, у травні — 553, у червні вже 688, а в липні 677 одиниць. Це триразовий показник втрат, зазначив Черник, при цьому Росія до початку повномасштабного вторгнення мала на озброєнні понад 5000 штатних артилерійських систем і понад 10 000 на зберіганні.

Нагадаємо, на думку журналістів Forbes, Сили оборони влаштували "геноцид" російської артилерії, перевершуючи противника в контрбатарейній боротьбі. У виданні стверджують, що на кожну знищену артустановку ЗСУ приходить три російські.