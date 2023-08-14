Міністр економіки Німеччини підтримав постачання Україні далекобійних ракет Taurus

За словами Крістіана Лінднера, німецький уряд планує робити все можливе для посилення української армії та наближення перемоги над російськими загарбниками.

Під час візиту до Києва 14 серпня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що підтримує надання Україні далекобійних ракет Taurus, адже "вони допоможуть наблизити українську перемогу". Про це повідомляє видання DPA.

Міністр наголосив, що "Україна повинна перемогти" у повномасштабній війні, яку почала Росія.

"З нашого боку частково є відповідальність за те, щоб нинішні сили України завжди були більшими, ніж жорстокість, що випливає з путінської війни", – наголосив він.

Лінднер додав, що уряд Німеччини прагне "зробити все можливе, аби посилити військові спроможності України".

Саме тому питання постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus наразі дуже важливе, однак все одно йдеться про стандартну процедуру, а саме консультації із союзниками про те, якими є потреби України і як їх можливо задовільнити.

"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу – як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше з’ясування цих питань", – підсумував він.

Варто додати, що 14 серпня посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що українська сторона виступає проти того, щоб німецькі ракети Taurus у разі, якщо вони будуть надані Україні, були обмежені за дальністю.

Нагадаємо, що 13 серпня українська влада зробила запит на надання німецьких далекобійних ракет Taurus, які здатні вражати ціль на відстані до 500 км. При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ використовуватимуть ці ракети виключно в межах українських кордонів. Міністр зазначив, що побоювання Берліна щодо можливості ударів Taurus по території РФ безпідставні, оскільки Україні вже передали аналогічне озброєння у вигляді британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG.

Раніше, 10 серпня німецькі ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Берлін розглядає можливість надання Києву ракет Taurus. Зокрема про це писали журналісти видання Der Spiegel.

Однак пізніше, 11 серпня, німецький Bild випустив матеріал із прямо протилежною інформацією. Посилаючись на свої джерела у федеральному уряді, журналісти повідомили, що Берлін не розглядає питання про постачання ракет Taurus Києву найближчим часом. Ба більше, жодного рішення з цього приводу взагалі не готується. Після цього представники фракції ХДС/ХСС заявили, що ні канцлер Олаф Шольц, ні глава Міноборони Борис Пісторіус так і "не винесли уроків зі своїх помилок".