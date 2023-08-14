Україна виступає проти обмеження щодо дальності крилатих ракет Taurus, — Макеєв

Український дипломат порівняв обмеження ракет Taurus за дальністю з футбольним матчем, під час якого одній з команд заборонено заходити на бік поля суперника і пробивати пенальті.

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Українська сторона виступає проти того, щоб німецькі ракети Taurus у разі, якщо вони будуть надані Україні, були обмежені за дальністю. Про це 14 серпня заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

За його словами, обмежувати за дальністю цей вид озброєння можна порівняти з тим, як якщо б команді футболістів було заборонено виходити на бік суперника і пробивати штрафні.

"Технічно обмежити зону дії Taurus — це все одно, що заборонити футболістам національної збірної виходити на половину поля суперника або пробивати пенальті", — написав український дипломат в Twitter.

Макеєв попросив підписників ще знайти аналогії. Після чого в коментарі до його твіту написали, що ситуація з ракетами Taurus нагадує лікаря, який відмовився розрізати пацієнта під час операції, бо це є травмою і суперечить його клятві.

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Нагадаємо, українська влада зробила запит на надання німецьких далекобійних ракет Taurus, які здатні уражати ціль на відстані до 500 км. При цьому голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ використовуватимуть ці ракети виключно в межах українських кордонів. Міністр зазначив, що побоювання Берліна щодо можливості ударів Taurus по території РФ безпідставні, оскільки Україні вже передали аналогічне озброєння у вигляді британських Storm Shadow і французьких SCALP-EG.

10 серпня німецькі ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Берлін розглядає можливість надання Києву ракет Taurus. Зокрема про це писали журналісти видання Der Spiegel.

Однак пізніше німецький Bild випустив матеріал із прямо протилежною інформацією. Посилаючись на свої джерела у федеральному уряді, журналісти повідомили, що Берлін не розглядає питання про постачання ракет Taurus Києву найближчим часом. Ба більше, жодного рішення з цього приводу взагалі не готується. Після цього представники фракції ХДС/ХСС заявили, що ні канцлер Олаф Шольц, ні голова Міноборони Борис Пісторіус так і "не винесли уроків зі своїх помилок".