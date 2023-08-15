ЗСУ ракетою Storm Shadow ліквідували полковника ЗС РФ в окупованій Юр'ївці, — росЗМІ

За непідтвердженою інформацією, полковник ЗС РФ Віктор Ковальов перебував на території командного пункту в санаторії "Хвиля" в момент нанесення удару.

Збройні Сили завдали масованого удару по позиціях РФ під Маріуполем і ліквідували полковника ЗС РФ Віктора Ковальова. Про це 15 серпня повідомив російський Telegram-канал verumreactor.

"14 серпня 2023 року внаслідок авіаційного удару ЗСУ ракетами Storm Shadow по селу Юр'ївка Мангуського району ДНР загинув наш дорогий друг полковник Ковальов Віктор Анатолійович", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що на момент написання новини Генштаб ЗСУ ніяк не прокоментував ймовірну ліквідацію Ковальова. Офіційних підтверджень або спростувань його загибелі поки що немає.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ заявили, що в понеділок, 14 серпня, Сили оборони України завдали удару по командному пункту Збройних сил Російської Федерації в селі Юр'ївка Маріупольського району Донецької області. Так, ЗС РФ розмістилися на території санаторію "Хвиля" в Юр'ївці, неподалік Маріуполя. Приблизно об 11:00 було здійснено удар по згаданій базі окупантів.

Удар по Юр'ївці: що відомо

Нагадаємо, 14 серпня в селі Юр'ївка прогриміли вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в населеному пункті "є приліт".

Петро Андрющенко заявив, що удар припав на базу окупантів у таборі "Хвиля". За його словами, внаслідок атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав. Водночас окупанти зазнали суттєвих втрат.