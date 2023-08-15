Мінус 13 танків, "Термінатор" та "Метеорит": свіжі втрати російських військ (список)

У російських військах основним танком стає Т-80БВ, а не Т-72 як було на початку повномасштабного вторгнення. Серед 13 втрачених танків 11 були саме Т-80БВ, БВМ чи БВ зразка 2022 року.

Російські війська втратили велику кількість бронетехніки. Про це повідомляє Якуб Яновський з проєкту підрахунку втрат ЗС РФ та ЗСУ Oryx.

В оновленому списку втрат додали 41 втрачену одиницю техніки військами РФ. У список потрапляє лише візуально підтверджена техніка, але не за конкретні проміжки часу, а загалом усі нові втрати з фото чи відео підтвердженням. Отож українські війська знищили велику кількість танків:

9 Т-80БВ, з яких 7 знищено, 1 пошкоджено, а один покинуто;

1 Т-80БВ зразка 2022 року;

1 Т-80БВМ;

2 Т-90М "Прорив".

Підтверджується тенденція аналітика Річарда Верекера, який помітив, що Т-80 стає основним танком у російських військах, його ж ворог найбільше і втрачає.

Які танки найбільше втрачають російські військові

Також російські війська втратили один БМПТ "Термінатор" й значну кількість легкоброньованої техніки — 3 МТ-ЛБ, 1 МТ-ЛБВМК, 5 БМП-1, 2 БМП-2, 1 БМД-2, 1 БТР-82А, 1 БТР-Д, 1 БТР-МДМ "Ракушка", 1 броньовик "Тигр" та один тип БМП не вдалося встановити. Всього 17 одиниць. Українські військові скинули на машину для розмінування УР-77 "Метеорит" гранату, що привело до тотального знищення установки.

ЗСУ знищили 2 артилерійські установки та дві ЗРК "Стріла-10" та "Тор-М1". Окрім цього окупанти втратили 5 транспортних засобів по типу УАЗів та Уралів.

Оновлений список російських втрат

З українського боку втрати були в рази меншими: 1 танк, 4 БМП, 1 БТР та інші. Ворог зміг пошкодити польську БМП Rosomak. Також у список додали патрульний катер UMS-1000, який окупанти захопили ще у 2022 році. Загалом оновлені дані склали 17 одиниць техніки.

Нагадаємо, 15 серпня росЗМІ повідомили, що українська ракета Storm Shadow ліквідувала полковник ЗС РФ в окупованій Юрʼївці.

14 серпня аналітики вперше знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Сосна-Р".