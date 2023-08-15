Уперше на фронті: українські військові знищили російський ЗРК "Сосна-Р", — аналітики (відео)

За словами військового аналітика Роба Лі, зенітно-ракетний комплекс "Сосна-Р" ЗС РФ уперше з'явився на фронті в Україні. ЗСУ знищили його кількома дронами-камікадзе.

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Українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс ЗС РФ "Сосна-Р". Про це у себе в Twitter написав військовий аналітик Роб Лі.

Він поділився відео, на якому видно, як кілька дронів-камікадзе врізаються в російську зенітну систему. Аналітик зазначив, що це, ймовірно, перша поява "Сосна-Р" на фронті в Україні.

Однак аналітики проєкту Ukraine Weapons Tracker заявили, що насправді ЗСУ знищили не "Сосну-Р", а комплекс "Стріла-10". Там зазначили, що "Сосна-Р", найімовірніше, існує у вигляді кількох прототипів.

Знищення дронами російського ЗРК "Сосна-Р"

Що таке ЗРК "Сосна-Р"

ЗРК "Сосна" призначений для захисту військових підрозділів від нападів з повітря в будь-яких видах бою. Вперше ЗРК продемонстровано в червні 2013 року. Ракетне озброєння ЗРК розміщене в пусковій установці на гіростабілізованій платформі, де також розміщене таке обладнання, як теле- і дві тепловізійні оптичні системи, лазерний далекомір, апаратура управління ракетою. У червні 2019 року Міноборони Росії ухвалило рішення про прийняття ЗРК на озброєння.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія виділила 560 млрд рублів на переоснащення китайських дронів для військових цілей. Журналісти стверджують, що Кремль уклав велике державне оборонне замовлення для виготовлення БПЛА, однак компанія, яка прийняла цю угоду, закуповує безпілотники з Китаю і переоснащує їх.

Крім того, українські журналісти поділилися відео, на якому бійці 59-ї ОМПБр проводять одночасний штурм 4-х позицій ЗС РФ. Перед військовими поставили завдання зайняти нові рубежі для подальшого наступу. Під час штурму українські воїни використовували бронеавтомобілі "Хамві".