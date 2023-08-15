Не хочуть бути "гарматним м'ясом": полонені росіяни відмовляються повертатися в РФ, — ЗМІ

Солдати ЗС РФ, за словами журналістів, досить комфортно проводять час в українських колоніях, тому вони відмовляються повертатися додому, адже їх знову можуть відправити на фронт.

Військові з Росії, які перебувають у полоні на території України, висловлюють прохання до української влади не обмінювати їх до завершення терміну контрактів або навіть до кінця конфлікту. Вони більше не бажають брати участь у бойових діях і не прагнуть ставати "гарматним м'ясом". Про це йдеться в матеріалі The Economist.

Зазначається, що в такому разі вони перебуватимуть за ґратами до кінця війни в Україні.

Полонених окупантів у львівському таборі відвідав представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Акіле Депре.

Як з'ясувалося, багато хто з полонених росіян має вигляд значно старший за свій вік. Там також присутні безліч хворих і ослаблених людей.

Прессекретар Українського координаційного штабу із поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив, що людям у такому стані складно чинити опір вербуванню, тому їх масово відправляють на фронт із боку РФ.

Є випадки, коли полонені солдати РФ просять не поспішати з обміном, зазначають автори. Зокрема, просять потягнути час або до закінчення терміну дії контракту, або навіть до закінчення війни. Водночас їх не зупиняє думка, що весь цей час доведеться провести за стінами колонії. Утім, є інший варіант — приєднатися до Добровольчого корпусу, який воює на боці України.

Зазначимо, раніше ГУР Міноборони публікувало відео з колонії, де утримують полонених росіян. На відео видно, як полонені живуть: мають свіжий хліб, повноцінне триразове харчування, дотримання заходів гігієни.

Нагадуємо, днями до Литви нелегально пробрався громадянин РФ — 26-річний солдат заявив, що не хоче брати участь у кривавій війні Путіна. Тим часом 7 серпня стало відомо про черговий обмін полоненими: додому повернулися 22 українці.