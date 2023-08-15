"Група підстаркуватих маразматиків": в ГУР Міноборони розповіли, хто впливає на рішення Путіна

У розвідці вважають, що до найближчого оточення лідера Кремля належить колишній очільник ФСБ Микола Патрушев, але формування політики від імені президента — це окрема тема для обговорення.

На рішення російського президента Путіна може впливати дуже вузьке коло людей, яке зосереджене на політиці ізоляції РФ від усього світу. Про це в інтерв'ю "Фактам" сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Це коло максимально консервативне і максимально вузьке. До нього належить, наприклад, Патрушев. Формування політики від імені Путіна — це окрема тема для обговорення. Але так, сьогодні ця група підстаркуватих маразматиків, як було в гірші часи Радянського Союзу, вирішує долю власного народу, заважає жити сусідам і веде війну проти України. Просто якщо в брежнєвські часи ці персонажі були зосереджені на політиці ізоляціонізму, то пізній Путін розв’язав от таку криваву геноцидну війну", — сказав він.

Андрій Юсов зауважив, що жоден з ймовірних двійників Путіна зрештою не схоче брати на себе відповідальність за скоєне оригіналом.

"Наявність двійників визнають вже не лише в Україні, але й за кордоном як доконаний факт. Є багато прямих і непрямих доказів використання цієї технології в Кремлі. А чи живий безпосередньо Путін, у нас буде можливість з’ясувати в останній момент, зокрема, під час проведення міжнародного трибуналу, де він має опинитися на лаві підсудних. Тоді всі необхідні процедури будуть проведені. Не думаю, що двійник Путіна захоче брати на себе відповідальність за воєнні злочини оригіналу. В іншому випадку, як кажуть, "вскрытие покажет", — сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що у Держдепі США сумніваються, що хтось заарештує Путіна, поки він президент РФ.

Раніше повідомлялося, що 14 серпня ЗМІ анонсували можливий візит Путіна до Туреччини. Він може вперше з початку повномасштабної війни в Україні відвідати країну, яка входить до НАТО.