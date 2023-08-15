На озброєні ЗСУ зʼявились пакистанські реактивні снаряди для РСЗВ "Град"

Ще на весні західні ЗМІ писали, що Пакистан постачає Україні військову допомогу, серед іншого боєприпаси для реактивної артилерії.

Українські військові використовують реактивні снаряди пакистанського виробництва для реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомляє телеграм-канал "Перша приватна мемарня", який отримав фотографію безпосередньо від військових.

Заявляється, що світлину прислав боєць з 47-ї окремої механізованої бригади. На реактивних снарядах нанесено напис "За Львів". Ймовірно, таким чином українські військові помстяться окупантам за обстріл Львову в ніч на 15 серпня.

На фотографіях не видно дату виробництва реактивних снарядів, але маркування дійсно відповідає пакистанському виробництву. Військовий показав осколково-фугасний боєприпас 122 Yarmuk HE-Frag. За своїми характеристиками вони ідентичні до радянських аналогів 9М22У, які мають дальність ураження 20,5 км. Варто зазначити, що вперше такий тип боєприпасів в ЗСУ помітили ще в березні 2023 року.

Основні характеристики пакистанського боєприпасу

Виготовляє 122-мм реактивні снаряди пакистанська компанія Pakistani Ordnance Factories. В Україну вони могли потрапити завдяки "повітряному мосту" між Пакистаном та Румунією, який організували британці.

Нагадаємо, в лютому ЗМІ писали, що в Україну відправили партію боєприпасів з Пакистану через німецький порт Емден.

12 квітня ЗМІ повідомляли, що Пакистан відправить Україні 230 контейнерів з військовою допомогою.