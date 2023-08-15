Туреччина модернізує 11 військово-морських платформ протикорабельними ракетами Atmaca (відео)

Крилаті ракети комплексу Atmaca з осколково-фугасною боєголовкою вагою 250 кг здатні вражати цілі на дистанції понад 200 км, що і було показано під час численних випробувань.

ВМС Туреччини розпочали реалізацію комплексної ініціативи з оснащення 11 військово-морських платформ сучасними протикорабельними крилатими ракетами (ПКР) Atmaca до 2027 року. Ініціатива буде реалізована в рамках контракту між турецьким оборонним аерокосмічним холдингом Roketsan і технологічною компанією STM. Про це повідомляє видання Savunma Sanayi ST.

Хоча конкретні позначення платформ не розголошуються, контракт між STM і Roketsan передбачає, що ракети Atmaca можуть бути легко інтегровані в кораблі, побудовані за контрактом з STM. Це означає, що корвети класу Ada, фрегати I класу і модернізовані кораблі класу Barbaros можуть бути оснащені ракетами Atmaca, що істотно підвищить їхні бойові можливості.

Що відомо про комплекси Atmaca

Ракетний комплекс Atmaca, розроблений турецьким виробником Roketsan — досить потужний і універсальний засіб для ураження морських цілей. Маючи велику дальністю дії, що перевищує 220 км, ракета Atmaca представляє істотну загрозу для цілей, що знаходяться за межами прямої видимості.

Пуск ракети Atmaca

Нова ПКР оснащується малогабаритним турбореактивним двигуном турецького виробництва KALE 3500.

Для точного наведення ракета використовує поєднання передових технологій — глобальну систему позиціонування (GPS), інерціальну навігаційну систему, барометричний висотомір і радіолокаційний висотомір. Включення активного радіолокаційного шукача забезпечує бездоганну точність наведення на ціль осколково-фугасної боєголовки вагою 250 кг.

Зовні Atmaca схожа на американську ПКР Harpoon, відмінність тільки в конструкції рулів і стабілізаторів.

Ракета вже пройшла успішні випробування. Зокрема, ще в липні 2020 року ракета бездоганно вразила ціль на дистанції 200 км, а після успішних випробувань у 2021 році комплекс було сертифіковано для встановлення на корвети класу Ada.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Turkish Aerospace Industries провела модернізацію штурмовика Су-25 для Збройних сил Азербайджану із застосуванням новітніх технологій. Зокрема, літак отримав нову систему спостереження, а також шифроване програмне забезпечення ANS/KKS.