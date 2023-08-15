У ЗСУ розповіли, яку російську ракету не вдалося жодного разу перехопити в небі (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, впоратися зі знищенням російського об'єкта в небі може тільки система Patriot, однак за півтора року війни ще не було такого шансу.

Російська Федерація продовжує атакувати мирні міста України з практично всього озброєння, яке є у них в арсеналі. Українська система ППО поки що може перехоплювати не всі з них. Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 15 серпня.

За його словами, йдеться про гіперзвукову ракету Х-22. Саме її запустили російські окупанти під час обстрілів мирних міст України 15 серпня.

Навіть незважаючи на той факт, що ракети Х-22 вважаються крилатими, вони також є надзвуковими і летять близько 4 тисяч кілометрів на годину. На ціль вони заходять за балістичною траєкторією, що значно ускладнює можливість їхнього знищення. Це здатні робити лише комплекси "Patriot".

"Жодна з ракет Х-22 не була знищена взагалі, а не тільки сьогодні", — заявив Юрій Ігнат.

У Повітряних силах також зазначили, що такі ракети атакували 15 серпня і Донецьку область. Із шести літаків Ту-22М3 було випущено 4 ракети Х-22. Загалом було випущено по містах 24 ракети, а засоби ППО ліквідували 16 із них.

"Так, хотілося б знищити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат перехоплення ракет. Але 16 із 24 — це теж досить високий результат", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що у ЗСУ закликали українців не чекати обстрілів 24 серпня. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українці мають багато чудових дат, які відзначаються. Тактика обстрілів окупантів регулярно змінюється і атаки відбуваються навіть не в свято.