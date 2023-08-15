Рятував собак в Афганістані: британський морпіх показав, як працює в Україні (відео)

35-річний Пен Фарсінг потрапив у заголовки газет у серпні 2021 року, коли збирав кошти для евакуації 200 кішок і собак із Кабула. Його діяльність викликала полеміку про те, наскільки етично допомагати тваринам, коли небезпека загрожує людям.

Королівський морський піхотинець, який рятував собак із Кабула, після захоплення влади талібами, тепер допомагає в Україні. 35-річний Пен Фарсінг потрапив у заголовки газет у серпні 2021 року, коли збирав кошти для евакуації 200 кішок і собак із Кабула. Свої публікації він викладає в соцмережі X (Twitter).

Про "Операцію Ковчег" писали в усьому світі, бо розгорілася суперечка про те, що евакуації домашніх тварин приділяється більше часу, ніж евакуації людей, яким загрожувала небезпека репресій.

За його словами, два роки потому західні країни зовсім забули про афганців, особливо про місцевих жінок.

Британський волонтер і жителі Афганістану

Зараз благодійна організація NOWZAD колишнього піхотинця рятує кошенят і цуценят, поки президент РФ Володимир Путін продовжує бомбити українські міста.

В одному з його постів у Twitter (після ребрендингу став X) Фарсинг виклав відео, зняте в зруйнованому українському селищі.

"Повна розруха. Ні людей, ні тварин — нічого. Росія має бути притягнута до відповідальності за всі ці воєнні злочини проти українського народу", — каже автор публікації.

Пен Фансінг записав ролик, проїжджаючи українським селом-примарою

На ще одному відео, знятому в околицях Краматорська, він каже, що рівень руйнувань неймовірний.

"У мене немає слів. Ніколи не бачив руйнувань подібного масштабу. Якщо щось можна зробити для підтримки України, будь ласка, зробіть", — написав він.

Відео з околиць Краматорська

"Сьогодні в Нью-Йорку, у квартирі Ніни, вона мужня, залишилася тут, щоб годувати тварин", — сказав волонтер.

Британський волонтер у квартирі мешканки Нью-Йорка, у Бахмутському районі

Команда волонтерів у Бородянці працює в надзвичайних умовах, щоб впоратися з припливом цуценят і кошенят, які потребують допомоги

Нагадаємо, що в ніч на 15 серпня під час чергового масованого обстрілу вибухи прогриміли в Дніпрі, Луцьку, Львові, Краматорську та в Черкаській області. Українські ППО збили більше половини крилатих ракет. Але без жертв і постраждалих все ж не обійшлося. Загалом було 28 ракет.

Також повідомлялося, що президент Зеленський показав командний пункт бригади "Магура", яка бере участь у наступі в Запорізькій області.