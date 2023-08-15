"Не маємо права ігнорувати": БПЛА "Ланцет" і "Орлан" створюють проблеми для ЗСУ, — Єрмак

За словами глави ОП, БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема західних. Ці дрони окупанти активно використовують проти української бронетехніки на фронті.

Російські безпілотні літальні апарати "Ланцет" і "Орлан" створюють проблеми для Сил оборони України. Про це після візиту на фронт повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram 15 серпня.

"Почув від військових про проблеми, які створюють російські БПЛА, зокрема ударний "Ланцет" і розвідувальний "Орлан" для наших сил. Це загроза, яку ми не маємо права ігнорувати", — написав Єрмак.

Глава ОП заявив, що ці дані було взято до відома. За його словами, необхідно докласти максимум зусиль для обмеження ударних здібностей російських окупантів.

Як зазначає Андрій Єрмак, ЗС РФ застосовують "Ланцети" на фронті проти української бронетехніки. Водночас "Орлани" використовуються для розвідки та коригування вогню.

Єрмак наголосив, що в Україні досліджують згадані дрони, а розвідка передає партнерам дані про схеми, за якими Росія обходить санкції. За даними чиновника, дрон "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема західних.

Глава ОП також анонсував документ із конкретними санкційними пропозиціями, щоб унеможливити надходження до РФ мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА.

Нагадаємо, що за даними Defense Express від 4 серпня, окупанти виготовляють гільзи для "Ланцетів" на верстатах з Японії та Кореї, імовірно, закуплених через "сірі схеми".

Раніше, 20 липня, ми писали про те, що Лаврентій Захаров, який є сином конструктора російських баражуючих боєприпасів "Ланцет", Олександра Захарова, працює в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння у Швейцарії.