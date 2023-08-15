НАТО в обмін на території: як представник Столтенберга потрапив у скандал через слова про Україну

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що одним із варіантів вступу України до НАТО може бути відмова від власних територій. Чиновник Альянсу запевняє, що розмови про можливе врегулювання конфлікту вже тривають. Фокус розбирався в деталях політичного скандалу.

15 серпня глава канцелярії генсека НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна може стати повноправним членом НАТО, але для цього їй доведеться відмовитися від деяких своїх територій на користь Росії. Ця заява не на жарт розлютила українську владу. Фокус зібрав усе, що відомо про скандал.

Що конкретно сказали в НАТО

Під час дебатів у норвезькому місті Арендаль, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен висловив припущення, що Україна має шанс отримати членство в Альянсі в обмін на частину своєї території. Повідомляє про це видання VG.

На його думку, такий підхід може стати частиною врегулювання військового конфлікту. Водночас він нагадав слова генсека НАТО Єнса Столтенберга, що "Україна повинна самостійно вирішувати, коли і за яких умов вести переговори з Росією".

Згідно з Єнссеном, з урахуванням великої військової активності Росії, стає малоймовірним, що вона зможе захопити нові території. Зараз головне питання полягає в тому, чи зможе Україна повернути свої втрачені землі.

Він підкреслив, що обговорення можливого членства України в НАТО після закінчення конфлікту вже триває, і під час цих дискусій виникають варіанти, що передбачають територіальні компроміси.

Стіан Єнссен, представник НАТО, під час дебатів у норвезькому місті Арендаль Фото: VG

"Я не кажу, що це обов'язково матиме місце. Однак це може бути можливим варіантом рішення", — пояснив Єнссен.

"Україна не торгує територіями"

Заява про те, що Україна може приєднатися до НАТО в обмін на поступку своїх територій, є категорично неприйнятною, заявив представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Ми завжди дотримувалися позиції, що як Україна, так і Альянс не займаються торгівлею територіями. Участь офіційних представників НАТО, чи то свідома, чи то неусвідомлена, у поширенні ідеї щодо можливості поступки українських земель лише сприяє зміцненню позиції Росії", — наголосив Ніколенко.

На його думку, для забезпечення євроатлантичної безпеки слід зосередитися на обговоренні прискорення досягнення Україною перемоги та набуття повноправного членства в НАТО.

"Вкрай безглуздо намагатися відверто перенести війну на наступне покоління і не менш безглуздо відкрито визнавати свою поразку", — заявив Подоляк.

В українському парламенті також не залишили без уваги заяву чиновника НАТО. Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що дискусії про відмову від територій в обмін на що-небудь тільки заохочують агресію Росії щодо України.

"У принципі, ми це вже бачимо за першими реакціями з Москви. Їм ця ідея подобається, тому що вона узаконює загарбницькі війни і підриває міжнародне право. Вона веде до поразки демократії і тріумфу тоталітарних режимів", — підкреслив Арахамія.

Також парламентарій зазначив, що відмова від власних територій не зупинить війну, а, навпаки, спричинить нові конфлікти у світі.

Жорстка відповідь РНБО

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, заява чиновника НАТО про вступ України до Альянсу в обмін на відмову від частини наших територій — це вкидання, яке зроблено, щоб "помацати нерви" українців.

"Коли хтось починає нам давати поради, сидячи на диванах, у теплих кріслах Євросоюзу чи якихось інших установах — я хочу зауважити, що жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель, доволі дивну, як на мене... Якийсь клерк із НАТО, який розказує, що нам треба розглядати питання просування нашими територіями в обмін на членство в Альянсі. Дивне таке вкидання, абсолютно незрозуміло для чого це зроблено. Для того, щоб помацати наші нерви? Так не треба. Ми перебуваємо в хорошому стані, починаючи з 24 лютого 22-го року", — підкреслив Данілов.

Як відреагували в Росії на заяви про відмову від територій

Коментуючи висловлювання Єнссена, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав їх "цікавими" і заявив, що всі території України "найвищою мірою є спірними".

"Нова ідея для України з офісу Північноатлантичного альянсу: Україна може вступити в НАТО, якщо відмовиться від спірних територій. А що? Ідея цікава. Питання тільки в тому, що всі нібито їхні території — надзвичайно спірні. І для заходу в блок київській владі потрібно буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Стародавньої Русі", — писав Медведєв у своєму Telegram-каналі.

Офіційна позиція НАТО щодо України

У Північноатлантичному альяні підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це офіційний представник НАТО, ім'я якого не названо, повідомив у коментарі "Суспільному".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і ми прихильні досягненню справедливого і міцного миру", — підкреслив співрозмовник.

Водночас посадовець висловив думку, що Україна самостійно має визначити, коли і за яких умов досягати миру. Він також зазначив, що вочевидь існує необхідність у заходах із забезпечення безпеки, які не допустять повторення війни.

"Позиція Альянсу залишається чіткою і незмінною," — додав представник НАТО.

Нагадаємо, 15 серпня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що такі заяви свідчать про те, що на Заході досі є еліти, які не зрозуміли природу війни.