"Позиція Альянсу чітка": у НАТО висловилися про закінчення війни в Україні

Офіційний представник НАТО заявив, що оборонний союз, як і раніше, підтримує територіальну цілісність і незалежність України.

Позиція Північноатлантичного Альянсу щодо України не змінилася. Про це сказав офіційний представник НАТО в коментарі "Суспільному" 15 серпня.

Представник НАТО підкреслив, що оборонний союз, як і раніше, повністю підтримує незалежність України та її територіальну цілісність. За його словами, позиція Альянсу щодо України була викладена на саміті у Вільнюсі, і вона залишається незмінною.

"Позиція Альянсу чітка і вона не змінилася", — стверджують у НАТО.

В оборонному союзі також підкреслили, що Київ має сам ухвалювати рішення щодо того, на яких умовах має бути закінчена війна з Росією. При цьому представник НАТО заявив про необхідність укласти домовленості, які б унеможливили повторення війни.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми прихильні досягненню справедливого і тривалого миру", — сказав чиновник.

Заява НАТО про територіальні поступки: що відомо

Нагадаємо, 15 серпня глава канцелярії генсека НАТО Стіан Єнсен під час дебатів у Норвегії озвучив сценарій вступу України до НАТО, за якого Україна має відмовитися від частини своїх територій на користь РФ.

У відповідь представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Альянс має бути зацікавлений у прискоренні перемоги України у війні проти Росії, тоді Київ зможе стати повноправним членом НАТО.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк додав, що відмова України від територій не призведе до закінчення атак з боку РФ. За його словами, "вкрай безглуздо" не відповідати на "головний виклик сьогоднішнього часу".