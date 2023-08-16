ЗМІ показали, який вигляд має "Мрія" через півтора року після знищення (фото)

Літак Ан-225 не підлягає відновленню після удару ЗС РФ, проте його хвостове оперення може бути використане при створенні нового авіалайнера, а кілька двигунів уже встановлені як запасні в Ан-124 "Руслан".

У мережі з'явилися знімки найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія", знищеного Збройними силами Російської Федерації в аеропорту Гостомель у лютому 2022 року. Кадри зруйнованого літака опублікував портал Avianews.com.

"Мрія" була побудована в єдиному екземплярі. Повідомляється, що на підприємстві "Антонов" з Ан-225 знімають деталі, які можуть стати в пригоді при будівництві нового авіалайнера, якщо буде ухвалено відповідне рішення.

Ан-225 "Мрія" через півтора року після знищення Фото: aerovokzal.net

Як зазначають автори статті, літак зазнав настільки серйозних пошкоджень, що його ремонт став неможливим. Унаслідок атаки окупантів було знищено кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

У Ан-225 вже демонтували хвостове оперення, яке може бути використане при створенні іншого Ан-225. Йдеться про невеликі "крильця" у хвостовій частині літака, які носять назву "стабілізатори".

У Ан-225 демонтували хвостове оперення Фото: aerovokzal.net

При цьому фахівці вже знайшли застосування двигунам Д-18Т, якими також оснащені транспортні повітряні судна Ан-124 "Руслан".

Загалом вдалося відремонтувати три з шести двигунів "Мрії". Два з них зараз слугують запасними двигунами для Ан-124, які задіяні в транспортуванні зброї для України.

Ан-225 "Мрія" не підлягає відновленню Фото: aerovokzal.net

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 16 березня, найбільший вантажний у світі АН-225 "Мрія", який зруйнували російські окупанти, мали евакуювати до Німеччини, але низка чинників не дала цього зробити.

Співробітники Національної поліції 5 квітня повідомили колишньому гендиректору держпідприємства "Антонов" про підозру у службовій недбалості, що призвела до знищення літака АН-225 і державних збитків на суму понад 8,4 млрд гривень.