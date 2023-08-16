"Тіла розірвані на частини": лікарі розповіли, як доводиться лікувати поранених солдатів ЗСУ

Як розповів журналістам військовий хірург Дмитро Мялковський, російські окупанти залишили міни практично всюди. За його словами, війна залишає дуже багато людей з інвалідністю.

Багато успіхів ЗСУ на фронті на Запорізькому напрямку досягаються ціною великої кількості поранених солдатів. Багато з них підриваються на мінах і втрачають кінцівки. Про це пише видання The Washington Post.

Як розповів журналістам військовий хірург Дмитро Мялковський, російські окупанти залишили міни практично всюди. З початку контрнаступу ЗСУ влітку він почав лікувати значно більше поранень унаслідок підриву на мінах, ніж за всю попередню діяльність під час війни.

"Це справді руйнівно, тому що, коли бачиш молодого хлопця, від 21 до 24 років, без стопи, без гомілки, розумієш, що він хоч живий, але все життя має носити протез", — сказав Мялковський.

За його словами, війна залишає дуже багато людей з інвалідністю.

Видання пише, що початок контрнаступу України різко збільшив пацієнтів Мялковського в Запоріжжі. Раніше він міг проводити планові операції. Тепер він може тільки лікувати кульові поранення, витягувати осколки з поранених тканин і намагатися врятувати кінцівки, розірвані вибухами мін. Щодня він проводить три-чотири великі операції і кілька дрібних операцій, в основному лікуючи українських солдатів, евакуйованих з польових госпіталів і полів битв.

Мялковський розповів журналістам, що перекладав нещодавній медичний тренінг, організований американськими волонтерами, коли його викликали на операцію. Він приєднався до іншого лікаря, який відчайдушно намагався врятувати молоду жертву вибуху міни. У молодої людини були важкі травми обох ніг.

Видання пише, що поки лікарі працювали, життєві показники пацієнта погіршилися, і Мялковському довелося ухвалювати рішення за частки секунди. Обравши життя, а не кінцівку, він видалив обидві ноги за 10 хвилин.

"Ми намагаємося поводитися так, ніби нічого не відбувається. Але це боляче", — сказав він.

Нагадаємо, що 15 серпня український боєць розповів, як пережив полон у "вагнерівців". Так, боєць Ілля Михальчук провів у полоні у ПВК "Вагнер" 46 днів. В автомобіль, у якому він їхав, влучила ракета. Чоловік отримав сильні поранення рук. Найманці ПВК "Вагнер" прострелили йому ноги, щоб він не втік.