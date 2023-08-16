"Став терпимим до насильства": українські солдати важко справляються з моральними травмами, — NYT

За словами журналістів, у чоловіків, які пройшли війну, можуть виникнути проблеми з ослабленням пильності. У деяких дотик може викликати відчуття загрози.

За багато місяців війни українські військові зіткнулися не тільки з фізичними, а й із психологічними травмами. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, потреба лікувати велику кількість ветеранів зростає, проте Україна не може її задовольнити повністю. Лише кілька центрів у країні лікують психічні травми за допомогою традиційної психотерапії та альтернативних методів лікування.

Видання пише, що у чоловіків, які пройшли війну, можуть виникнути проблеми з ослабленням пильності. У деяких дотик може викликати відчуття загрози. Що стосується терапії, то зараз мета психологів полягає в тому, щоб вилікувати їх достатньо, щоб вони могли повернутися на фронт.

У матеріалі сказано, що один з українських військовослужбовців 35-річний Максим, під час ротації, перебуваючи далеко від фронту, без причини напав на свого товариша по службі. Йому здалося, що в одній кімнаті з ним російський солдат.

"Іноді я плачу. Коли я засинаю, я можу візуалізувати все це знову. Я пам'ятаю обличчя всіх наших загиблих товаришів", — розповів він журналістам.

Видання пише, що багато військових говорять про те, що людям, які не зіткнулися з війною, не можуть зрозуміти, що їм довелося пережити.

"Ти не можеш зрозуміти, тому що не нюхав, не чув звуків, відчуття того, як це — вбити когось", — сказав Максим.

У матеріалі йдеться, що 36-річний Олексій Котляров, військовий хірург, щодня бачить багаторічні жахливі рани в недоукомплектованому медичному пункті недалеко від фронту, під безперервними обстрілами, з мінімальним відпочинком. Він страждає від депресії, панічних атак і нападів плачу. Лікарі поставили йому діагноз посттравматичного стресового розладу.

За його словами, у польових умовах, виконуючи життєво важливу роботу, він пристосувався до страху, але в Києві, де багато ознак звичайного життя, він почувався некерованим.

"Я вже не та людина, якою була до цієї війни. У мене низька емпатія, я став терпимим до насильства", — сказав він.

Також повідомлялося, що лікарі розповіли, як доводиться лікувати поранених солдатів ЗСУ. Як розповів журналістам військовий хірург Дмитро Мялковський, російські окупанти залишили міни практично всюди. За його словами, війна залишає дуже багато людей з інвалідністю.

Нагадаємо, що 15 серпня український боєць розповів, як пережив полон у "вагнерівців". Так, боєць Ілля Михальчук провів у полоні у ПВК "Вагнер" 46 днів. В автомобіль, у якому він їхав, влучила ракета. Чоловік отримав сильні поранення рук. Найманці ПВК "Вагнер" прострелили йому ноги, щоб він не втік.