СБУ застосувала експериментальний морський дрон для атаки на Кримський міст, — CNN (відео)

Як розповів журналістам голова СБУ Василь Малюк, Україна використовувала дрон під назвою "Морське немовля". Він розроблявся багато місяців.

Служба безпеки України використала 17 липня експериментальний морський безпілотник для атаки на Кримський міст. Про це пише CNN.

За словами журналістів, СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за операцію. Як розповів глава спецслужби Василь Малюк, Україна використовувала дрон під назвою "Морське немовля". Він розроблявся багато місяців.

"Морські безпілотники — це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. Нещодавно за допомогою цих безпілотників ми успішно вразили Кримський міст, ВДК "Оленегорський Горняк" і танкер Sig", — розповів Малюк.

СБУ надала CNN відео липневої атаки, на якому було показано екран пілота за кілька миттєвостей до того, як "Морське немовля" доправило близько 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор мосту. Джерела в службі також надали CNN два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці моста, а потім за п'ять хвилин ще один удар безпілотника по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

Атака на Кримський міст

"Ми працюємо над низкою нових і цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів", — сказав Малюк.

Малюк також узяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня 2022 року, але відмовився повідомити подробиці.

Він сказав, що липнева атака безпілотників стала результатом місяців підготовки.

"На завершальному етапі підготовки ми навіть не могли думати ні про сон, ні про їжу. Ми були повністю зосереджені на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми були такі щасливі й почали вітати одне одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково прийде скоро", — розповів Малюк.

Нагадаємо, що рано вранці 17 червня на Кримському мосту пролунали вибухи, російські ЗМІ повідомили про загиблих і постраждалих. Унаслідок руйнувань у районі 145 опори виникла величезна пробка, рух мостом зупинили.

Пізніше подію на Кримському мосту прокоментував представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, обвалення мостових конструкцій створюють великі проблеми для російських військ і дають переваги Силам оборони України. А ось в Оперативному командуванні "Південь" припустили, що вибух може бути провокацією з боку Росії.