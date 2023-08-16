"Каральний загін": Україна відправить до Африки ДРГ на чолі з нардепом-"слугою", — росЗМІ (фото)

Завдання українського підрозділу – диверсії та ліквідація африканських лідерів, орієнтованих на взаємодію з Росією, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Україна підготувала для відправки до Африки "диверсійно-каральний загін" із сотні бійців, щоб зашкодити співпраці Росії та країн Африки. Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

ЗМІ посилається на своє військово-дипломатичне джерело. За його інформацією, британська розвідка MI6 з метою протидії співпраці Африки та Росії підготувала до відправки до Африки диверсійно-каральний загін зі 100 українських бійців, які мають досвід ведення війни на сході України.

Завдання українського "карального" підрозділу – диверсії та ліквідація африканських проросійських лідерів.

Повідомляється, що бійців планують відправити до Африки у другій половині серпня цивільним судном із Ізмаїлу.

"Загін очолить офіцер ГУР Віталій Пращук (на фото), який має досвід "успішних ліквідацій" і брав участь в операціях MI6 у Зімбабве", — повідомляє російське видання.

Аналогічну інформацію про відправлення до Африки українського ДРГ-загону з Ізмаїла повідомило й інше російське видання "Интерфакс".

З українських відкритих джерел відомо, що вищеназваний пропагандистами офіцер ГУР — Віталій Пращук. 21 липня 2019 року він обирався до Верховної Ради України 9 скликання по мажоритарному округу №15. Висуванець від політичної партії "Слуга народу". Віталій Пращук — учасник бойових дій на території Донецької та Луганської областей у 2014-2016 роках (снайпер, командир ДРГ).

Віталій Пращук

На цей час Віталій Пращук повідомлення в росЗМІ про українську ДРГ з ним на чолі публічно ніяк не прокоментував.

Нагадаємо, що РФ відкрила вогонь по іноземному кораблю в Чорному морі, який прямував до Ізмаїла. Росіяни зробили попереджувальні постріли в повітря, щоб змусити зупинитися капітана корабля, який йшов під прапором Палау.

Раніше повідомлялося, що 14 серпня ЗС РФ тричі атакували Одеську область. Окупанти застосували дрони та ракети морського базування типу "Калібр".