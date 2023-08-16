Пригожину заборонили говорити про Україну: дослідники ISW пояснили поведінку власника ПВК

За оцінками аналітиків, "вагнерівці" підривають діяльність організацій, афілійованих із Міністерством оборони РФ. Оборонному відомству не вдається взяти під контроль ПВК, пов'язані з іншими російськими бізнесменами.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує висловлюватися щодо проблем, з якими стикається воєнізоване формування в Африці. Водночас помітно поменшало висловлювань про Україну. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 15 серпня.

Пов'язаний із ПВК Telegram-канал 15 серпня опублікував аудіозапис, у якому Пригожин коментує арешти людей із символікою ПВК у Гані. За його словами, цей випадок доводить, що найманці продовжують свою діяльність по всьому світу і на території африканського континенту, зокрема.

Раніше Пригожин висловлювався про переворот у Нігері та присутність ПВК "Вагнер" в інших районах Африки. Судячи з усього, він може слідувати вказівкам, які забороняють будь-які коментарі на тему війни в Україні.

"Вагнерівці" підривають діяльність Міноборони РФ

Джерела, пов'язані з ПВК "Вагнер" також заперечують, що командувачі з воєнізованого формування переходять в інші ПВК. 15 серпня джерела з РФ і Білорусі заявили, що чутки про командирів "Вагнер", які нібито перейшли в ПВК "Редут" (афілійовану з Міноборони РФ), не відповідають дійсності.

Інсайдерські джерела назвали такі заяви "мрією" російського Міноборони й уточнили, що жоден командир із ПВК "Вагнер" не переходив у "Редут".

Раніше Пригожин та інші представники ПВК "Вагнер" різко критикували "Редут" і його складові частини на тлі напружених стосунків із Міноборони РФ під час битви за Бахмут.

Такі заяви свідчать про те, що в інтересах ПВК "Вагнер" підривати діяльність різних організацій, пов'язаних із Міністерством оборони РФ. За оцінками ISW, російському оборонному відомству не вдається взяти під контроль ПВК, пов'язані з російськими підприємцями і, ймовірно, чиновники з Міноборони РФ хочуть зберегти контроль хоча б над "Редутом".

Нагадаємо, що в ISW розповіли, про що заявляла влада РФ на форумі "Армія-2023".

Також, за оцінками ISW, Україна просунулася в Луганській області та на заході Запорізької.