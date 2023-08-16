Румунія підтвердила, що навчатиме українських льотчиків на винищувачах F-16

У рамках цієї ініціативи, заявив президент Клаус Йоганніс, буде створено регіональний центр підготовки на F-16, у якому навчатимуться румунські та українські льотчики.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 15 серпня заявив, що його країна продовжить надавати Україні необхідну підтримку в її боротьбі за мир і незалежність. Зокрема, в Румунії буде розміщено регіональний центр підготовки льотчиків на винищувачах F-16, який навчатиме румунських, союзних і українських військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба румунського президента.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського Союзу, а також розмістимо в себе майбутній регіональний центр підготовки пілотів F-16, який буде обслуговувати румунських, союзних і українських пілотів", — заявив Йоганніс.

За його словами, Бухарест значною мірою усвідомлює ризики, пов'язані з нещодавньою ескалацією на Дунаї, де поблизу територіальних вод Румунії було завдано росіянами ударів по українській цивільній інфраструктурі. Тому Збройні сили Румунії та союзників проводять підготовку та зміцнюють свій потенціал для спільних військових дій на Чорному морі.

"Паралельно ми продовжуватимемо координувати дії в рамках Європейського союзу для ефективного подолання численних наслідків війни в Україні", — зазначив румунський лідер.

Йоганніс додав, що Бухарест має намір продовжувати підтримувати європейський курс Києва і виступати за суттєву європейську допомогу Україні на всіх рівнях.

Раніше журналісти The Wall Street Journal повідомили, що Україні, ймовірно, доведеться почекати ще рік без винищувачів F-16. За даними видання, Київ зіткнувся з невизначеністю з боку західних чиновників у питаннях навчання українських льотчиків.