Додали захисту й ПТРК "Корнет": у окупантів помітили модернізований БТР-82АТ (фото)

Росія має щонайменше три версії модернізації БТР-82 — 82А, 82АТ і 87, який є продовженням ідей попередніх моделей. Проте схоже, що ворог вирішив виробляти саме БТР-82АТ, який був представлений у 2019 році.

У червні 2023 року в Луганській області вперше помітили російський БТР-82, який отримав додатковий захист від великокаліберних кулеметів і кумулятивних пострілів. Про це повідомляє польський портал Defence 24.

Окупанти застосували БТР-82АТ, який відрізняється від базового додатковим комплектом захисту, який дуже схожий на 675-СБ3КД3. Його створювали для БМП-2. Машина отримала бронелисти, які встановлені на певній відстані до корпусу, що має зменшити дію кумулятивного променя.

Наразі неможливо оцінити, наскільки поширеним стала модернізація, бо з червня більше не було фотографій БТР-82АТ у відкритому доступі. У Defense Express додають, що йдеться не про кустарне навішування решіток на БТР, а напрацьовану модернізацію. Вперше БТР-82АТ презентували у 2019 році на форумі "Армія-2019". Вона особлива ще й тим, що БТР отримав ПТРК "Корнет".

У 2021 році в РФ анонсували початок серійного виробництва та постачання в армію БТР-82АТ, але фактично машина не почала надходити в армію. Так само й у списку Oryx немає підтверджених втрат із боку РФ БТР-82АТ. Імовірно, до травня 2023 року в Росії не виробляли машину. В травні у мережі зʼявилися фото, що окупанти реанімують проєкт БТР-87. Це по суті такий самий БТР-82, тільки з кращим компонуванням і рівнем захисту.

Проєкт БТР-87

Про просування БТР-87 також немає даних із травня, проте зʼявився перший БТР-82АТ, що може свідчити про те, що в РФ вирішили дати хід саме другій версії.

Нагадаємо, 20 червня ЗМІ писали, що в РФ "схрестили" БТР-82 та "Шилку" для створення машини для боротьби з дронами.

4 серпня уряд Болгарії схвалив постачання військової техніки для України. ЗСУ отримають майже 100 бронетранспортерів.