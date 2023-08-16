"Не контракт і не продаж": у Thales прокоментували тестування гвинтівок бійцями ЗСУ

У концерні зазначили, що вони не могли раніше коментувати постачання зброї в Україну, адже між сторонами немає жодної угоди.

Українські військові незабаром можуть отримати у свій арсенал зброї сучасні автомати ACAR від великої компанії з Франції Thales. Про це пише місцева газета Les Échos у своєму новому матеріалі від 16 серпня.

За інформацією журналістів, перші невеликі партії озброєння концерн уже відправляв в Україну в липні цього року. Бійці ЗСУ за короткий термін мали випробувати автомати ACAR, після чого винести свою оцінку.

При цьому, у коментарі виданню представник компанії Thales одразу зазначив, що не йдеться про якусь підписану угоду з українською стороною.

"Це не контракт і не продаж. Саме тому ми досі не робили жодних повідомлень", — ідеться в повідомленні.

Примітно, що поки що автомати ACAR були зареєстровані виключно на австралійському ринку, але тепер Thales планує диверсифікувати свою клієнтську базу, або іншими словами — розширити.

У Les Echos зазначили, що тестування зброї українськими військовими дасть змогу концерну вдосконалити гвинтівку в майбутньому і представити на наступних виставках озброєнь.

Штурмові гвинтівки ACAR: що відомо про зброю

У матеріалі Фокуса вже повідомлялося, що вперше цей вид зброї був представлений у жовтні 2022 року на виставці Land Forces. Стандартний варіант штурмових гвинтівок випускають під патрон 5,56 мм НАТО, а також під патрони 7,62 мм і 300 Blackout. Також існує варіант під більш рідкісний калібр 6,8х51.

Примітно, що ємність магазину становить від 20 до 30 патронів, а вага такого автомата не перевищує 2,7 кілограма.

Україна незабаром може отримати до свого арсеналу нові штурмові гвинтівки

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що Швеція планує надати Україні допомогу на понад $300 млн. Уряд скандинавської держави може отримати дозвіл на продаж США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM), який передадуть Києву.