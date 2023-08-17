"Залишилась бліда тінь": військовий експерт оцінив стан Чорноморського флоту РФ (відео)

Чорноморський флот Росії за 18 місяців війни втратив більш як третину складу станом на початок вторгнення. Поповнити флот ніяк — шляхи або перекриті, або надто складні.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про стан Чорноморського флоту Росії. Зокрема, пояснив, скільки кораблів втрачено і чи можна доставити нові з Каспійського моря або сушею. Про це морський офіцер розповів на телеканалі Freedom.

Плетенчук зазначив загальну тенденцію — Росія вступила у війну в Чорному морі, але і далі ніяк не може "приростити Крим" та "приживити флот". Крім того, є тривога щодо Кримського мосту: цю "незаконну прибудову" зараз охороняють сім прикордонних кораблів та шість катерів.

Кількість великих десантних кораблів, якими розпоряджається ЧФ РФ, поступово зменшується, пояснив офіцер. До початку війни їх було сім. Перед вторгненням до них додали ще шість. Однак Україна за 18 місяців війни пошкодила або потопила п'ять — "і рахунок може зростати".

Щоб поповнити флотилію у Чорному морі, Росія має кілька шляхів, але вони або обмежені, або закриті, або теоретичні, наголосив експерт.

З Каспійського моря можна доправити кораблі через Волго-Донський канал, зазначив Плетенчук. Росії це навіть кілька разів вдалось, наприклад, нові судна з'явились у Азовському морі. Однак забрати усі кораблі з Каспію Кремль не може: "там складні геополітичні розклади, тому забрати його повністю не можуть".

Сушею та річками теоретично підсилити ЧФ РФ можна — "теоретично". Але у цьому випадку через шлюзи можна провести кораблі з обмеженою водотоннажністю та габаритним розмірами: "це дуже складний процес", — наголосив експерт.

Тим часом Босфор для Росії закритий — його контролює Туреччина і завертає усі військові кораблі, які намагаються увійти в Чорне море.

Ситуація у Чорному морі для ЧФ Росії - Волго-Донський канал, Каспійське море, Босфорська протока - marinetraffic Фото: marinetraffic.com.

Будувати нові кораблі у верфях Керчі та Феодосія Росія також не здатна. Зокрема, протягом двох років там стоїть майже готове судно, яке окупанти так і не випробували як носія "Калібрів". Тим часом устаткування використовують ще радянське і зношене більш як на 60-70%.

Плетенчук підсумував, що ситуація з ЧФ — далеко не райдужна: "Тому як би це не звучало зараз дивно, але російський флот — це бліда тінь радянського флоту, який фактично дістався Росії у спадок".

Зазначимо, станом на початок вторгнення РФ у Чорному морі перебувало 275 російських кораблів. При чому лише 58 з них були бойовими. Якщо ж додати до них патрульні, то в цілому кількість військових кораблів досягла 74 од., підрахували ЗМІ.

Тим часом станом 1 червня Росія втратила у Чорному морі 17 кораблів, пошкоджено 4, відійшли у безпечне місце 1: в сумі — 22 судна. Отже, за 18 місяців війни ЧФ позбувся орієнтовно більш ніж третини військового складу.

Між тим Кремль продовжує використовувати ракетні кораблі для ударів по території України. У мережі можна дізнатись, скільки подібних кораблів входили до ЧФ Росії до початку вторгнення:

малих ракетних катерів — 10 од. (з них один — "Циклон" — ще на випробуваннях);

підводних човнів — 7 од. (усі — носії "Калібрів").

Нагадуємо, на початку червня Росія втратила ще один десантний корабель: "Оленегорский горняк" постраждав від атаки морського дрона. Тоді ж дрон пошкодив ще одне російське судно — нафтовий танкер Sig, який перебував за 30 км від Кримського мосту.

Голова СБУ Василь Малюк пояснив, що Україна має повне право самостійно вирішити, по яких цілях бити у власних водах. 16 серпня силовики показали українську розробку, яку використали для ударів по російських кораблях.