Немає вцілілих будівель: зі звільненого Урожайного евакуювали останніх цивільних

Як повідомляється, у Урожайному зруйновано школу, будинки та медичний пункт. У січні 2022 року в ньому проживало близько 1000 осіб.

У населеному пункті Урожайне Волноваського району Донецької області евакуювали останніх трьох цивільних. Це була сім'я, що складалася з чоловіка, жінки та їхнього дорослого сина. Про це розповів начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко "Суспільному".

"Це останній населений пункт із нашої спільноти, який звільнений від російської окупації", — зазначив Ященко.

За його словами, в Урожайному зруйновано школу, будинки та медичний пункт. У населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі.

Ященко зазначив, що раніше Урожайне було великим селом. У січні 2022 року в ньому проживало близько 1000 осіб. Після окупації там залишилися 500 осіб, але коли почалися активні бойові дії — люди почали тікати.

Чиновник також зазначив, що подати документи на компенсацію пошкодженого майна для мешканців Урожайного поки що неможливо, оскільки населений пункт перебуває в зоні бойових дій.

"Зараз до села доступ закрито", — уточнив Сергій Ященко.

Зазначимо, що селище Урожайне розташоване на південь від Великої Новосілки в бік окупованих Волновахи та Маріуполя.

Селище Урожайне на карті

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ 16 серпня повідомив, що Сили оборони взяли під контроль Урожайне і тримають позиції на північному сході. Українські артилеристи успішно ведуть контрбатарейну боротьбу, зазначив речник ЗСУ Андрій Ковальов. Вони виявляють ворожі цілі та завдають противнику вогневого ураження.

Крім того, морпіхи 35-ї бригади показали, як визволяли Урожайне. У боях проти окупантів брали участь морпіхи 35-ї ОБМП ім. контрадмірала Михайла Остроградського та 38-ї окремої бригади морської піхоти разом з іншими підрозділами армії.