ЗС РФ втратили 265 осіб особового складу й 15 одиниць техніки на півдні України, — Тарнавський

За словами генерала Олександра Тарнавського, ЗСУ знищили 3 танки, 4 артилерійські системи та міномети, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки ЗС РФ.

На Таврійському напрямку Сили оборони України змогли знищити 15 одиниць ворожої військової техніки за добу. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

За його словами, українським захисникам вдалося знищити 3 танки, 4 артилерійські системи і міномети, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, за словами Тарнавського, Збройні сили РФ за добу втратили 265 осіб особового складу. Серед них:

95 загиблих;

159 поранених;

11 військовополонених.

Крім того, як повідомляється, українські артилеристи протягом доби виконали 1393 вогневі завдання.

"Працюємо далі", — зазначив Тарнавський.

Нагадаємо, що 16 серпня повідомлялося, що Сили оборони вдарили по полігону під час навчань ЗС РФ. Унаслідок двох ударів із HIMARS ліквідовано щонайменше вісім ворожих армійців, ще щонайменше четверо дістали поранення. Машина, підготовлена для втечі, не дозволила бійцям вчасно покинути базу — снаряд "прилетів" і туди.

Також командувач Сухопутний військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про складну ситуацію під Куп'янськом. На Бахмутському напрямку противник активно застосовує артилерію та авіацію, зазначив командувач ЗСУ. Однак у цих складних умовах українські захисники поступово просуваються вперед.