Не функціонує з осені: експерт вказав на важливий нюанс у роботі Кримського мосту

ЗС РФ втратили цілодобову логістику через удари Сил оборони України по споруді. За словами Олександра Коваленка, через деякий час функціональність Кримського мосту стане ще меншою.

Частина незаконно зведеного Кримського мосту досі перебуває в процесі відновлення після першого інциденту, що стався в жовтні 2022 року. Загальна прохідність мосту наразі становить лише половину від його нормальної працездатності. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі ТСН.ua.

За його твердженням, залізничне сполучення на Кримському мосту припинено вже майже рік.

"На Кримському мосту не працює одна залізнична колія. Також на ньому не працює одна з автомобільних доріг. Тобто міст загалом працює, але 50 на 50 відсотків. Так він зменшив свої можливості щодо забезпечення російських окупантів у цілодобовому режимі силами і засобами, технікою та іншим. Міст свої функції виконує не на повну потужність", — пояснив він.

На думку експерта, у найближчій перспективі функціональні можливості Кримського мосту знижуватимуться ще більше.

"Також я не виключаю, що він узагалі може перестати функціонувати", — наголосив Коваленко.

Що відомо про останній удар по Кримському мосту

Рано-вранці 17 червня на Кримському мосту пролунали вибухи, росЗМІ тоді повідомляли про загиблих і постраждалих. Унаслідок руйнувань у районі 145 опори виник величезний затор, рух по мосту довелося зупинити.

Унаслідок вибуху було пошкоджено проліт автомобільної частини конструкції, тому вантажівки та легкові авто пустили в об'їзд, і на виїзді з Криму їм довелося стояти в багатокілометрових заторах.

Пізніше подію на Кримському мосту прокоментував представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов. За його словами, обвалення мостових конструкцій створює великі проблеми для логістики окупаційних військ і дає переваги Силам оборони України.

26 липня голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що відомство причетне до руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року.