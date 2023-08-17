Воєнний стан та мобілізацію продовжено в Україні: Зеленський підписав указ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні дію особливого правового режиму продовжують вже увосьме.

У четвер 17 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб. Про це йшлося на сайті Верховної Ради.

Таким чином проєкт Закону про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" № 9532 та проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" № 9533 повернуті з підписом Володимира Зеленського 17 серпня.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram написав, що укази президента Зеленського набудуть чинності 18 серпня.

"Президент підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року. Вони відповідно почнуть діяти з 18 серпня (до того діє попередній)", — сказав Ярослав Железняк.

Воєнний стан в Україні

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запровадили на території України через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Норми воєнного стану передбачають запровадження тимчасових державних органів — військові адміністрації, вони отримують особливі повноваження для відвернення загроз.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада проголосувала за продовження статусу воєнного стану і загальної мобілізації в Україні. За відповідну постанову № 9532 проголосували 347 нардепів.

Під час дії воєнного стану в українців, різних установ, підприємств та організацій можуть вилучити транспортну техніку для потреб ЗСУ. Для цього територіальні центри комплектування повинні подати запити на надання відповідних авто.