"Ситуація страшна": полковник ЗС РФ скаржиться на шалені втрати від касетних боєприпасів

Зі слів російського топофіцера Петра Шувалова, втрати росіян до ЗСУ складають 7 до 1, і це співвідношення з часом лише зростатиме.

Російські окупанти зазнають на фронті шалених втрат внаслідок використання Силами оборони касетних боєприпасів. Про це у своєму телеграм-каналі розповів полковник ЗС РФ Петро Шувалов.

Він повідомив, що нещодавно до окупантів "прилетіло" в районі Токмака і посікло вантажну техніку та водіїв. У МО РФ натомість вирішили не поширювати цю інформацію, щоб українська сторона не відповіла тим, що прильот стався по законному військовому об'єкту ЗС РФ.

"Нам треба було кинути всі сили на те, щоб заблокувати постачання касетних боєприпасів в Україну: заявити, що ми таких не використовуватимемо, розсмикувати європейців, у яких касетники заборонені. Шанс був. Але нас взяли на слабо, ми радісно повелися і заявили, що у нас цих касетників – просто звалища замість складів", — бідкається окупант.

Він додав, що на передовій росіяни дуже страждають від касетних боєприпасів, якими по них цілять Сили оборони, зокрема, через проблеми з медициною в ЗС РФ. Як результат, на передовій гинуть сотні росіян.

"Противник навчився обрізати артою шляхи підходу підкріплення чи відходу сил, а окопи від касетників не рятують. Бинтиком-джгутиком вже не врятуєшся, після касетника потрібна ґрунтовна медична допомога, якщо вже вижив. В окопах утворюється моторошна каша з живих і вмираючих, яким часом неможливо допомогти", — розповідає полковник.

Шувалов розмірковує, що у цій ситуації потрібна контрбатарейна боротьба, але її немає.

"Потрібно багато чого, але в першу чергу — треба нарешті визнати проблему і почати її вирішувати, а не розкидатися словами, що "ми вам зараз та як вріжемо, та як вмажемо. Ситуація з касетниками страшна, а найнеприємніше — ми намагаємося замовчати проблему, коли нам потрібне рішення. На словах ми вже налякали, тепер давайте переходити до справи", — написав він.

Раніше Петро Шувалов в себе в телеграм вихвалявся, що Росія має величезні запаси касетних боєприпасів, але немає носіїв, через що виникають проблеми.

"Паритет втрат від застосування обома сторонами касетних боєприпасів. Я не хочу радувати ворога приведенням точних даних із прив'язкою до різних ділянок фронту, але поки що співвідношення "касетної війни" йде в інтервалі між 1:4 до 1:7. І це – не на нашу користь. З урахуванням того, що вибивається і техніка, співвідношення зростатиме в ще більш поганий для нас бік наростаючим", — писав Шувалов.

Нагадаємо, що Київ відзвітував перед США про застосування касетних боєприпасів. Касетні снаряди особливо допомагають у контексті наступальних дій проти великих скупчень живої сили й техніки противника.

8 серпня WSJ писав про те, що використання під час військових дій касетних боєприпасів, наданих США, дало новий імпульс українському контрнаступу, після кількох тижнів повільного прогресу.