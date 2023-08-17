Бійці "Азова" показали, як знищують окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Українські захисники продемонстрували, як завдають ударів по ворожій військовій техніці.

Бригада спеціального призначення "Азов" веде бойову роботу на Запорізькому напрямку. Відповідне відео було опубліковано в офіційному Telegram-каналі підрозділу 17 серпня.

"Бригада спеціального призначення "Азов" працює на Запорізькому напрямку", — ідеться в публікації.

На відеоролику показано знищення машини піхоти російських окупантів.

Нагадаємо, 17 серпня т. в. о. обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович повідомив, що бійці полку спеціального призначення "Азов" повернулися на фронт і виконують бойові завдання.

Ми також повідомляли, що командира окремого загону спеціального призначення "Азов" Дениса "Редіс" Прокопенка 4 серпня помітили на тактичних навчаннях бійців. Відповідне фото опублікувала пресслужба "Азова".

Раніше, 31 липня, командувач Національної гвардії України полковник Олександр Півненко зазначив, що повернуті з російського полону командири "Азова" готуються до повернення на фронт.