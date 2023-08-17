"Через складну логістику": у Криму окупанти створили для людей дефіцит ліків в аптеках

За словами заступника представника президента в Криму Дениса Чистiкова, командування не встигає доставляти необхідні ресурси для ЗС РФ, тому вони змушені закуповувати все самі. Також зріс попит на бензин.

Російські військові на території тимчасово окупованого Кримського півострова почали скуповувати ліки в аптеках. Про це заявив заступник постійного представника Президента України в Криму Денис Чистiков у коментарі виданню "Укрінформ" 17 серпня.

За його словами, пов'язана така активність ворожих військ у цивільних закладах із тим, що російське командування не надає необхідні ресурси своєчасно.

"Через складну логістику російським військовим не встигають вчасно доставляти ліки, тому вони їх закуповують у цивільних аптеках. Через це виник збільшений попит на медикаменти", — заявив Денис Чистiков.

Крім того, російські окупанти також використовують запаси палива, які призначалися для місцевого населення. У результаті, попит на бензин також зріс на окупованому півострові.

Цивільні логістичні компанії РФ, які й постачають продукцію до Криму, найчастіше використовують для перевезень Кримський міст, адже сухопутний шлях вважався одним із найбезпечніших.

Останнім часом споруду почали часто перекривати через загрозу атак.

"Компанії почали возити продукцію малими партіями, а це забирає багато часу і впливає на своєчасне забезпечення потреб півострова", — додав Денис Чистiков.

Нагадаємо, 17 серпня у ЗСУ підтвердили, що Кримський міст не працює на 100%. За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, деякі автомобільні смуги мосту все ж таки відкрито, але в обмеженому режимі і тільки для легкового транспорту. Залізниця теж не забезпечує повноцінної логістики.