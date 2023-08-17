Після "виборів": окупанти готують масштабну мобілізацію в Криму, — Атеш

За даними партизан, на окупованому півострові росіяни збираються мобілізувати людей майже всіх вікових груп.

Російські загарбники готуються провести масштабну мобілізацію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Про це пише Telegram-канал партизанського руху "Атеш" 17 серпня з посиланням на свого агента у військкоматі Сімферополя.

"Окупанти готують провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму", — йдеться в публікації.

За інформацією агентів партизанського руху, мобілізація в Криму і на інших окупованих українських територіях розпочнеться після так званих "виборів", запланованих на вересень.

При цьому партизани попереджають, що в низці населених пунктів Запорізької області окупанти вже оголосили про дострокові "вибори". В "Атеш" закликали людей в окупації всіма силами уникати мобілізації до ЗС РФ.

"Ми зруйнуємо російську армію зсередини", — заявили партизани.

Нагадаємо, 15 серпня в Центрі національного спротиву попередили, що на окупованих територіях Луганської області російські окупанти та колаборанти готують мобілізацію.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 15 серпня зазначила, що у зв'язку зі зростанням невдоволення в Російській Федерації, публічну мобілізацію не проводять офіційно, проте тривають приховані заходи в цьому напрямку.

Раніше, 14 серпня, також з'явилася інформація про те, що в Санкт-Петербурзі почали розсилати повістки за допомогою SMS. У повідомленні закликають прийти до військкомату нібито для "уточнення даних" перед осіннім призовом.