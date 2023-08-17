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Після "виборів": окупанти готують масштабну мобілізацію в Криму, — Атеш

Анастасiя Андрусяк
Фото: РИА Новости | Окупанти готуються мобілізувати кримчан

За даними партизан, на окупованому півострові росіяни збираються мобілізувати людей майже всіх вікових груп.

Російські загарбники готуються провести масштабну мобілізацію на тимчасово окупованому Кримському півострові. Про це пише Telegram-канал партизанського руху "Атеш" 17 серпня з посиланням на свого агента у військкоматі Сімферополя.

"Окупанти готують провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму", — йдеться в публікації.

За інформацією агентів партизанського руху, мобілізація в Криму і на інших окупованих українських територіях розпочнеться після так званих "виборів", запланованих на вересень.

При цьому партизани попереджають, що в низці населених пунктів Запорізької області окупанти вже оголосили про дострокові "вибори". В "Атеш" закликали людей в окупації всіма силами уникати мобілізації до ЗС РФ.

"Ми зруйнуємо російську армію зсередини", — заявили партизани.

Нагадаємо, 15 серпня в Центрі національного спротиву попередили, що на окупованих територіях Луганської області російські окупанти та колаборанти готують мобілізацію.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 15 серпня зазначила, що у зв'язку зі зростанням невдоволення в Російській Федерації, публічну мобілізацію не проводять офіційно, проте тривають приховані заходи в цьому напрямку.

Раніше, 14 серпня, також з'явилася інформація про те, що в Санкт-Петербурзі почали розсилати повістки за допомогою SMS. У повідомленні закликають прийти до військкомату нібито для "уточнення даних" перед осіннім призовом.