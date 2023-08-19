РФ завербувала в Польщі оперативників для виявлення поставок західної зброї Україні, — WP

За словами журналістів, мета Росії полягала в тому, щоб зірвати збройовий потік в Україну через Польщу. Натомість справа стала ще одним нищівним ударом по розвідувальних службах окупанта.

Російські спецслужби наймали агентів у Польщі, щоб ті стежили за пересуванням військової техніки, яка призначена Україні. Про це пише видання The Washington Post.

За словами журналістів, у Варшаві у 2023 році почали з'являтися загадкові списки вакансій почали. Працівники мали розклеювати листівки та вивішувати оголошення в громадських місцях за доволі мізерну плату. Багато з тих, хто погодився — були біженцями з України. Однак вони швидко зрозуміли, що насправді робота полягала в поширенні проросійської пропаганди від імені анонімного роботодавця.

Видання пише, що тим, хто все-таки погоджувався, протягом кількох тижнів було доручено розвідати польські морські порти. Вони мали розмістити камери спостереження вздовж залізниць і заховати пристрої стеження у військових вантажах. Потім, у березні, надійшов новий радикальніший наказ — почати пускати під укіс поїзди, які везуть зброю в Україну.

Польська влада тепер вважає, що загадковим замовником було ГРУ РФ і що зірвана операція являла собою найсерйознішу російську загрозу на території НАТО відтоді, як Москва почала своє вторгнення в Україну минулого року.

Повідомляється, що мета Росії полягала в тому, щоб зірвати збройовий потік в Україну через Польщу. Замість цього справа стала ще одним нищівним ударом по російських розвідувальних службах.

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомляли, що Польща і країни Балтії можуть одночасно закрити кордони з Білоруссю. За словами президента Литви Гітанаса Науседи, повне закриття кордонів з Білоруссю буде "крайнім заходом". При цьому у Вільнюсі вже вирішили закрити два пункти пропуску.

Також повідомлялося, що Польща зробить ще більше дронів Warmate і FlyEye, які допомагають ЗСУ винищувати окупантів. Група WB значно посилить збірку розвідувальних дронів і баражуючих боєприпасів для України.