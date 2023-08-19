Удар по драмтеатру в Чернігові: росЗМІ визнали, що цілились у виставку дронів (фото)

Пропагандисти оприлюднили фото запрошення, яке нібито отримало обізнане російське джерело. В документі йшлося про те, що військовим необхідно було прийти на виставку у цивільному одязі та без зброї.

Вдень 19 серпня ЗС РФ вдарили по центру Чернігова, загинуло 7 людей, поранено більш як 100. У Росії стверджують, що намагались поцілити по таємному "фестивалю для військових", який мав відбуватись у закритому форматі і за спеціальною процедурою. Про це написало агентство "РИА Новости".

Агентство посилається на анонімні джерела, дотичні до організації удару по Чернігову. Як з'ясувалось, російська влада має доступ до запрошення на захід "Люті пташки. Демо день", який мав відбутись 19 серпня.

На опублікованій світлині — роздруківка, на якій викладено усі деталі події. Росіяни прочитали текст і зробили висновок, що у заході братимуть участь військові: їм пропонували прийти "у цивільному одязі" та без зброї. Під час заходу мали побачити сучасні військові технології, "важливі для обороноздатності України." Фотографувати будь-що заборонялось.

Захід з презентації дронів у РФ назвали "спеціально замаскованим". У ньому мали взяти участь "спеціалісти ЗСУ з бойових дронів". Тому, схоже, і завдали удару по цивільній будівлі у центрі Чернігова.

У запрошенні викладено деталі події. Наприклад, перелічуються співорганізатори заходу, серед них — Чернігівська обласна адміністрація, Brave, Victory Drones тощо. Також вказано, що початок заплановано на 10 год. (удар завдали о 10:50, заявив міністр МВС). Про місце проведення повідомили о 6-ій ранку цього ж дня (за 4 год. 50 хв. до удару).

Наразі немає підтверджень, що опублікований росіянами документ — не фейк.

Запрошення на захід у Чернігові - РИА Новости Фото: РИА Новости

Зазначимо, засновниця проєкту Марія Берлінська на сторінці Facebook підтвердила, що організатори заходу відбирали учасників та повідомили про місце проведення заходу індивідуальними листами. Також вона наголосила, що у справі розбиратиметься СБУ.

Обстріл Чернігова: деталі

ЗС РФ вдарили по центрі Чернігова о 10:50 19 серпня, пошкодивши будівлю драмтеатру та навколишніх будинків. Внаслідок російського обстрілу загинуло 7 осіб, поранено 117 — кількість постраждали зростає.

У мережі опублікували момент удару ракети РФ: вона вдарила прямо по приміщенню драмтеатру.

Нагадуємо, в ніч з 18 на 19 серпня відбулась чергова масована атака російськими дронами-камікадзе. У звіті Повітряного командування вказано, що збито 15 з 17 дронів. Тим часом на Хмельниччині від атаки постраждало 8 людей.

Військовий експерт Олександр Коваленко дослідив ефективність ППО проти російських безпілотників. З його слів, у першій половині серпня ефективність збиття досягнула 90%.