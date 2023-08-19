Українські льотчики почали тестове навчання на винищувачах Gripen, – Зеленський

За словами українського президента, під час зустрічі зі шведськими парламентарями він буде порушувати питання щодо постачання літаків Україні. Раніше Швеція заявляла, що не готова передавати JAS 39 Повітряним силам.

Льотчики Повітряних сил вже почали ознайомче навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції у Швеції.

"Говорили і про іншу потужну шведську машину — це літаки Gripen — гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen може зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі наших пілотів вже почались", — повідомив український президент.

Також він заявив, що сторони обговорили майбутні кроки для можливості постачання шведських винищувачів. Для цього Володимир Зеленський проведе низку зустрічей з парламентаріями та політиками Швеції. Питання постачання літаків президент назвав одним із ключових.

Що відомо про шведські винищувачі Gripen?

JAS 39 Gripen — це винищувач 4 покоління виробництва компанії SAAB. З 1987 року виготовлено 247 літаків. Деякі з експертів вважають, що Gripen навіть краще підійде Україні, ніж F-16 через менш вибагливу підвіску до злітно-посадкової смуги. При цьому до нього підходять майже ті самі ракети, що і на американський винищувач:

ракети класу "повітря-повітря" — AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM та MICA;

ракети класу "повітря-земля" — AGM-65 Maverick, KEPD 350, RBS-15F;

авіабомби — Mk 82, Bk90, GBU-12 Paveway II.

Нагадаємо, 25 травня у Швеції заявили про готовність навчати українських льотчиків керувати Gripen, але передавати їх Україні уряд не готовий.

13 липня Швеція та Україна підписала договір про військову співпрацю, який дозволяє обмінюватися секретними даними.