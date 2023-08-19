"Господь покарає": Нікітюк, Каменських, Дантес та Ротару відреагували на обстріл Чернігова (фото)

Росіяни почули від знаменитих українців прокльони та заклики до покарання. Софія Ротару, яка нічого не писала з перших днів повномасштабної війни, опублікувала допис зі свічкою.

Відомі українці назвали удар РФ по Чернігову "терористичним актом", який вчинила Росія у день церковного свята. Зірки висловлювали співчуття сім'ям постраждали і закликали покарати громадян країни-агресора, які це вчинили. Фокус зібрав реакції українських акторів та ведучих на російський злочин.

Українці публікували свої відгуки на обстріл чернігівського драмтеатру на сторінках Instagram. Надя Дорофєєва нагадала, що саме 19 серпня відбувається церковне свято, на яке не зважили росіяни. Співак Дантес згадав, як зовсім недавно був у місті і шокований ударом "Іскандерів" по мирному Чернігову. Софія Ротару опублікувала світлину зі свічкою.

Співачка Дорофєєва зазначила, що росіяни вчинили справжній терористичний акт. Актор і телеведучий Андрій Бедняков нагадав, як "сусіди" часто говорять "З нами Бог!": запитав, ким є їхній справжній бог, якщо вони вдарили по центру міста у день Яблучного Спасу. Григорій Решетник написав, що "розплата точно прийде": "Господь точно покарає псевдонацію". Настя Каменських відзначила, що російські терористи перетворили звичайний день у трагедію.

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Частина серебріті опублікували stories, в яких коментували злочин росіян у Чернігові. Катя Осадча також згадала про церковне свято і вжахнулась загибелі дітей. Тимур Мірошніченко, Євген Клопотенко, Софія Ротару опублікували світлини зі свічками і сумними позначками. Співачка "Мамаріка" опублікувала фрагмент відео з місця подій і закликала ще більше донатити на ЗСУ.

Тимур Мірошніченко - про Чернігів Євген Клопотенко - про Чернігів Катя Осадча - про Чернігів Софія Ротару - про Чернігів Дантес - про Чернігів "Мамаріка"- про Чернігів

Обстріл Чернігова: що відомо

Зазначимо, ворог вдарив по Чернігову о 10:50 19 серпня. Згідно з попередніми даними від органів влади, відомо про 7 загиблих та 117 поранених. Голова військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що після прильоту російської ракети виникла пожежа на даху драмтеатру, також пошкоджено близько 30 навколишніх будинків.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що постраждали люди всередині та зовні драмтеатру: декого просто відкинуло через вулицю.

Під час атаки у приміщення театру відбувався захід-презентація військових технологій України. Одна з організаторок заходу пояснила, що його проводили за узгодженням з місцевою владою з дотриманням максимальних вимог безпеки. Зокрема, учасники дізнались про місце проведення буквально за 4 години.

В РФ підтвердили, що навмисно вдарили по центру Чернігова: інформатор їм повідомив, що там зберуть військових на демонстрацію українського озброєння.

Нагадуємо, вдень 19 серпня відбувся удар української ракети по військовій базі РФ в Криму. Росіяни запевняють, що ППО збило ракету С-200, однак у мережі опублікували світлини зі стовпом диму на місці прильоту.

Також росіяни показали наслідки атаки морського дрона на російський танкер Sig. На відео видно, що у борту судна утворилась пробоїна, розмірами 3 на 3 метри.