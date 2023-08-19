Без масових заходів, але з виставкою техніки ЗС РФ: як пройде День незалежності в Києві

Раніше в КМВА стверджували, що у столиці буде багато різноманітних заходів у різних районах Києва, але без великої кількості людей.

В Києві на День незалежності України не планується проведення масових заходів. На центральній вулиці тільки встановлять зразки підбитої техніки російських військ. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у телеграмі.

Листом з Офісу Президента міську владу проінформували, що на державному рівні на вулиці Хрещатик планують провести виставку зразків пошкодженої російської техніки. Через це рух Хрещатиком перекриють із вечора 19 серпня на відрізку від Майдану Незалежності до вул. Богдана Хмельницького. Натомість буде відкритий шлях самою вулицею Богдана Хмельницького, яка пролягає від Хрещатика до Володимирської.

При цьому варто зазначити, що ще 16 серпня у Київській міській військовій адміністрації анонсовували цілу низку заходів з нагоди Дня Державного прапора та Дня Незалежності.

"До Дня Державного прапору України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці. В цілях безпеки, великі масові заходи не будуть проводитися. Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля вистачає", — заявляв начальник КМВА Сергій Попко.

Публікація КМВА про події на День незалежності

Разом з тим він закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та дотримуватись комендантської години, бо вона не буде змінюватись.

Нагадаємо, 20 серпня 2022 року Фокус писав, що у Києві на Хрещатику влаштували парад знищеної техніки російських окупантів.

15 серпня Польща провела найбільший парад за останні десятиліття, як демонстрація сили РФ та Білорусі.