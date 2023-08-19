Дав дві команди: командувач ПС ЗСУ розкрив подробиці першого дня вторгнення РФ (відео)

Перший наказ, зі слів Миколи Олещука, віддали о 03:20 — на території України оголосили план "Килим", після якого всі повітряні судна мали покинути повітряний простір країни або переміститися на найближчий аеродром.

На початку повномасштабного вторгнення командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук віддав два ключові накази. Про це він розповів в ефірі телемарафону 19 серпня.

Зі слів командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, перший наказ віддали о 03:20. На території України оголосили план "Килим", після якого всі повітряні судна мали покинути повітряний простір країни або переміститися на найближчий аеродром.

"Я на власні очі бачив, як очищається повітряний простір України. Буквально за 20 хвилин не було жодного літака в повітряному просторі", — згадує офіцер.

Микола Олещук про перші два накази 24 лютого (00:35)

Другий наказ Микола Олещук віддав о 03:50. Тоді вся військова авіація України була піднята в повітря, оскільки очікувалося, що насамперед окупанти битимуть по аеродромах, інфраструктурі, зенітних комплексах і радіолокаційних засобах.

Командувач ПС ЗСУ зазначив, що тоді всю техніку було розосереджено, а підрозділи поміняли свої позиції.

"Нам вдалося зберегти те озброєння і техніку, яку зараз маємо", — підсумував Микола Олещук.

Нагадаємо, 19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти, техніки та інженери розпочали навчання на винищувачах F-16. Він не став розкривати деталі самого навчання, зазначивши тільки, що до літакової коаліції увійшли 11 країн-партнерів.

Раніше, 17 серпня, ми писали про те, що масовані атаки ЗС РФ по тилових регіонах України, імовірно, спрямовані на знищення злітно-посадкових смуг і центрів підготовки льотчиків.

Італійський військовий експерт Томас Тейнер в інтерв'ю від 9 серпня зазначив, що Росія запускає 90 відсотків своїх крилатих і балістичних ракет по базі, на якій, імовірно, розміщені українські військові літаки.