Україна отримає винищувачі F-16: що про них відомо (фото)

Україна отримає винищувачі F-16 Block 20 MLU, уточнив військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін. Конструктор літака підійде для будь-якої місії.

У Нідерландах 20 серпня схвалили постачання Україні винищувачів F-16. Мова йде про F-16 Block 20 MLU. Про це 20 серпня повідомив військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі.

З його слів, у винищувача є радар APG-66(V)2A, який бачить на 150 кілометрів. Щобільше, у нього повна номенклатура озброєнь — від Sidewinder і AIM-120, та до будь-яких бомб з лазерним або GPS наведенням. Цей конструктор підійде під будь-яку місію.

Україна отримає винищувач F-16

20 серпня стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це вдалося домовитися під час перемовин президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Зеленський заявив, що літаки нададуть після тренування українських пілотів та інженерів.

Крім цього, Володимир Зеленський побував у кабіні винищувача F-16.

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що навчання на винищувачах F-16 вже розпочалося. Зокрема, до літакової коаліції увійшли 11 країн-партнерів.

18 серпня стало відомо про те, що США затвердили запит Данії щодо передачі Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій містить навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.

Нагадаємо, кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський пояснив, як розбиратись у різних версіях літака F-16, кожна з яких означає покоління винищувача.

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