Данія передає Україні F16: коли військові отримають перші винищувачі (відео)

Перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні під Новий рік, ще вісім — упродовж 2024 року, а 2025-го — ще п'ять.

Данія безоплатно передасть Україні літаки-винищувачі F16. Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства оборони країни, яку було опубліковано в неділю, 20 серпня.

"Данія та Нідерланди подарують Україні літаки F16. Винищувачі давно потрібні Україні і мають, зокрема, сприяти тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від агресії Росії", — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку міністр оборони країни заявив про те, що, беручи до уваги створення спільної коаліції з навчання F-16, ми згодні з тим, що природним наступним кроком буде передача винищувачів F-16. Пожертвування літаків матиме життєво важливе значення для зусиль, пов'язаних із забезпеченням України повнофункціональним потенціалом F-16.

"Я пишаюся тим, що Данія разом із Нідерландами пожертвує винищувачі F16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Данія підтримує Україну непохитно", — сказав міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Енсен.

У профільному міністерстві також зазначили, що Данія працюватиме, щоб інші країни приєдналися до коаліції та зробили свій внесок у боротьбу України за свободу.

"Ми згодні передати Україні та ВПС України літаки F-16 у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі. Умови включають, крім іншого, успішно відібраний, протестований і навчений український персонал F-16, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику", — наголошується в заяві Міноборони країни.

Зазначимо, що разом із Нідерландами Данія очолила створення міжнародної коаліції щодо бойових літаків F16. Коаліція була оголошена на саміті НАТО у Вільнюсі разом із дев'ятьма іншими союзниками і забезпечить навчання ВПС України використанню, серед іншого, і реактивних винищувачів F16.

Коли Україна отримає перші винищувачі

Перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні під Новий рік, ще вісім — упродовж 2024 року, а у 2025 — ще п'ять. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

"З приводу того, коли ми плануємо надати літаки. Сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишить землю Данії і попрямує в Україну. Близько шести з них", — сказала політик.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це вдалося домовитися під час переговорів президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Зеленський заявив, що літаки нададуть після тренування українських пілотів та інженерів.

А 18 серпня стало відомо про те, що США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій містить навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.