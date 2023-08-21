Неявка Путіна на саміт БРІКС вказує на обмеженість його подорожей і ізоляцію Росії, — CNN

Очільник Кремля не може вільно пересуватися світом. Двері для нього відкриті лише в Білорусі, державах Центральної Азії, Африки, Ірані, Індії та ще в кількох країнах.

Президент РФ Володимир Путін не прийде на зустріч БРІКС у Йоганнесбурзі — ключовий глобальний форум, якій відбудеться цього тижня у Йоганнесбурзі. Його неявка красномовно говорить про ізоляцію Росії – і про звуження горизонтів Путіна. Про це пише в своєму аналізі CNN.

"Колись російський президент Володимир Путін був людиною, на яку варто звернути увагу: за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну світові лідери по черзі курсували до Москви, щоб закликати лідера Кремля відійти від краю прірви та скасувати будь-які плани для нападу. Ці зусилля провалилися . Але людина, яка поклала початок катастрофічній війні, тепер вважає, що його можливості подорожувати вкрай обмежені", — пише видання.

У аналізі зазначається, що Путін не може вільно пересуватися світом. Двері для нього відкриті лише в Білорусі, країнах Центральної Азії, Африки, Ірані, Індії та ще в кількох країнах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за схему депортації українських дітей до Росії. Ордер МКС поставив Південну Африку в безвихідь: як учасник договору, що регулює Гаазький суд, Південна Африка зобов’язана арештовувати осіб, звинувачених МКС.

Кремль, звичайно, заперечує будь-які натяки на те, що Путін ухиляється від саміту БРІКС через ордер МКС.

29 липня Путін заявив журналістам, що не вважає свою присутність у БРІКС "важливішою за його присутність зараз у Росії".

Нагадаємо, що 19 серпня президент США Джо Байден назвав аргументацію президента РФ Володимира Путіна щодо причин війни проти України "сміховинною". Він також заявив, що Росія вже програла.

Раніше повідомлялося, що Путіна не буде на Генасамблеї ООН у складі делегації від РФ. У Кремлі повідомили, що Путін доручив очолити делегацію главі МЗС РФ Сергію Лаврову.