Ігнат розповів, звідки Telegram-канали беруть інформацію про зльоти літаків РФ і пуски ракет

За словами спікера Повітряних сил, немає нічого поганого в тому, щоб попередити людей про небезпеку, якщо це підтверджується і не шкодить українським захисникам.

Адміністратори анонімних Telegram-каналів стали публікувати тільки ту інформацію, яка не шкодить системі протиповітряної оборони України. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 21 серпня.

Так, у представника ЗС журналістка поцікавилася — звідки такі канали беруть інформацію про злети російських літаків, які можуть потенційно нести загрозу, а також про пуски росіянами ракет по містах України.

"Очевидно, що звідкись беруть. Очевидно, що хтось їм дає. А хто їм дає? Ті, у кого є доступ", — відповів Юрій Ігнат.

Журналістка уточнила, що доступ до такої інформації якраз мають Повітряні сили, на що Ігнат відповів, що повітряну обстановку відстежують усі підрозділи Сил оборони, які оперативно отримують інформацію від систем ЗС.

"Включно до бригад, рот доводиться інформація. Є система "Віраж-Планшет", яка показує їм цю повітряну обстановку", — пояснив речник ЗС ЗСУ.

Юрій Ігнат вказав на те, що інформація про повітряну обстановку є також у голів обласних і місцевих військово-цивільних адміністрацій.

Хто веде анонімні канали моніторингу і чи можна їм довіряти

Юрій Ігнат зазначив, що в Повітряних силах не знають, хто веде анонімні Telegram-канали. На запитання про те, чи добре те, що такі джерела інформації повідомляють людям про небезпеку, Ігнат відповів: "Голови ОВА теж дають цю інформацію. Віталій Кім, теж із ним комунікували — нормально розуміємо ситуацію. Він хоче як керівник регіону попередити своїх громадян, щоб вони врятувалися. Це ж вищі керівники держави — голови ОДА".

"Якщо хтось на цьому хоче заробити якісь політичні речі — це одне. Хто хоче принести користь — це зовсім інше", — додав речник Повітряних сил.

Водночас спікер зазначив, що якщо читачі анонімного каналу бачать, що інформація в ньому достовірна і підтверджується, то "кожен робить для себе висновок".

"Я хочу підкреслити інше — була в мене невелика конфліктна ситуація з телеграм-каналами. Я звернувся тоді до правоохоронців і запитав, як нам зробити так, щоб чутлива інформація не потрапляла, тому що всі ці канали публікували цю систему"Віраж-планшет", — заявив Ігнат.

За словами спікера ЗС, завдяки публікаціям скриншотів системи, ворог міг встановити "мертві зони" — місця, які не бачить система ППО.

"Ворог складає за цими повідомленнями карту повітряної обстановки — де в нас є засоби, де вони в нас працюють, де ми бачимо і не бачимо ворожі повітряні цілі.

Він зазначив, що після його публічного звернення до голів ОВА та адміністраторів анонімних Telegram-каналів, було зроблено висновки і така інформація набула більш коректного вигляду. На думку Ігната, пов'язано це з тим, що адміністратори таких каналів усвідомили відповідальність за свої дії.

"Я звернувся, пояснив, чому це шкодить, аргументував. Ну три дні мене "потролили", різні меми в телеграм-каналах були — я переживу. Але ми достукалися до всіх. Жоден канал зараз цього не публікує", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 17 серпня посольство України в Румунії звернулося до жителів Придунав'я із закликом не знімати та не публікувати в мережі кадри атак ЗС РФ по українських портах.