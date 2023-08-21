Протистояння в Перській затоці: іранські дрони і катери оточили кораблі США (відео)
За даними іранських ЗМІ, під час такого протистояння вертольоти були змушені сісти назад на американські кораблі — вертольотоносець і допоміжне судно. На їхньому борту було понад 4000 американських військовослужбовців.
США відправили два кораблі свого флоту в Перську затоку, щоб протистояти новим загрозам з боку Ірану, але десятки іранських дронів і швидкісних катерів оточили американські плавзасоби. Про це повідомляє The Daily Mail.
Іран направив невеликі човни після появи в Ормузькій протоці американських кораблів USS Bataan і USS Carter Hall. Кадри опубліковані іранськими ВМС.
На борту швидкісних катерів перебували озброєні солдати з Корпусу вартових ісламської революції Ірану, вони перебували в безпосередній близькості від кораблів. Водночас безпілотники вели фільмування зверху.
На опублікованих кадрах, зроблених кількома дронами і катерами, чути, як іранські солдати розмовляють сумішшю англійської та фарсі, а по спотвореному радіо американський солдат підтримує зв'язок із кораблями.
Іранські ЗМІ стверджували, що під час такого протистояння вертольоти були змушені приземлитися назад на американські кораблі — вертольотоносець і ще одне допоміжне судно.
На борту цих плавзасобів загалом перебувало понад 4000 військовослужбовців.
Ормузьку протоку вважають дуже важливою для світової економіки: тут — поклади п'ятої частини всіх світових запасів нафти. Водночас у США все ще не коментували подію. Цей випадок стався через кілька тижнів після того, як США попередили про загрозу в Перській затоці, а Іран пригрозив арештом усім нафтовим танкерам у регіоні.
Нагадаємо, що 21 серпня в Північній Кореї запустили "стратегічні крилаті ракети" з корабля перед навчаннями НАТО.
Також повідомлялося, що РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. В акваторії зараз перебувають підводний човен і малий ракетний корабель, які несуть 12 крилатих ракет "Калібр".