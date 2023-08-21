Вибухи у Бердянську: місцеві повідомляють про пожежу в районі Військового містечка (відео)

Протягом дня у місті помітили кілька пожеж та почули щонайменше два вибухи. Російські окупанти спробували пояснити гучні звуки ліквідацією раніше збитої ракети, яка нібито не розірвалась.

У тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунали вибухи та спалахнули пожежі. Про це 21 серпня повідомили у місцевому телеграм-каналі.

Автори контенту з посиланням на мешканців міста зазначили, що в районі Військового містечка здіймається стовп диму.

Фото задимлення в районі Військового містечка, зроблене жителями Бердянська Фото: Соцмережi

Пізніше місцеві помітили пожежу поблизу пляжу.

Знімок, зроблений мешканцями Бердянська Фото: Соцмережi

Жителі Бердянська проінформували, що ліквідувати вогонь російські окупанти не поспішали.

"Навколо міста активно палає та димить. Гасити особливо ніхто не поспішає", — передали в соцмережах.

Пізніше в районі Військового містечка пролунав гучний вибух.

Окупанти пояснили вибух знищенням раніше збитої ракети

Загарбники Бердянська заявили у соцмережах, що звук вибуху поряд з Військовим містечком був пов’язаний з "плановим знищенням частини української ракети". Нібито раніше її збили сили ворожої ППО, але снаряд не розірвався.

"Ситуація знаходиться під повним контролем військово-громадянської адміністрації міста та чергових служб", — заявили російські окупанти.

Реакція російських окупантів на вибух у Бердянську Фото: Скриншот

Українська влада заявила про "неладне" в районі Військового містечка

Вибухи у Бердянську прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він піддав сумніву заяву росіян про знешкодження ракети.

"Недобрий день окупантів Бердянська продовжується недобрим вечором. Щось неладне коїться у рашистів поблизу Військового містечка. Вдень жителі чули вибух, але окупанти встигли "заспокоїти" пропагандою про знищення ракети, яка начебто була збита раніше. І от тепер знову жителі Бердянська повідомляють про гучний вибух в тому ж районі", — написав Федоров.

Мелітопольський мер зазначив, що чекає на подробиці.

Публікація мера Мелітополя Івана Федорова про вибухи в Бердянську 21 серпня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 14 серпня у захопленому ЗС РФ Бердянську також лунали вибухи. Повідомлялося про приблизно 10 вибухів у самому місті та на його околицях. Колаборанти пояснили гучні звуки "навчаннями".

17 серпня у Бердянську помітили задимлення в районі порту. Місцеві зазначали, що вибухи у місті не лунали. У соцмережах інформували про пожежу на полях.