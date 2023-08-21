ЗС РФ стягнули на Куп'янський напрям понад 45 тисяч бійців і понад 500 танків, — ЗСУ (відео)

Керівник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, що українські оборонці тримають оборону завдяки командуванню та власній мужності. Водночас в Харківській ОВА заявили, що люди не погоджуються евакуюватись через худобу.

Збройні сили завдають втрат ворогу на Куп’янському напрямі попри залучення російськими військами понад 45 тисяч бійців та великої кількості техніки. Про це в ефірі телемарафону 21 серпня повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він розповів, що протягом доби ЗС РФ здійснили 533 обстріли на Лимано-Куп’янському напрямі. Однак Силам оборони вдалося знищити 21 російського загарбника та поранити ще 45. Окрім того, захисники "знешкодили" низку ворожого озброєння, зокрема одну БМП, дві протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" та міномет 2С4 "Тюльпан".

Військовий наголосив, що українська оборона під Куп’янськом — міцна завдяки інженерним загородженням, правильному командуванню та мужності солдатів.

"Станом на зараз противник утримує там понад 45 тисяч своїх військовослужбовців, понад півтисячі танків, так само бойових броньованих машин, понад 300 артилерійських систем і ще майже півтори сотні РСЗВ", — розповів Євлаш.

Він пояснив, що ворог намагається атакувати, але не має успіхів через відсутність мотивації у бійців. З його слів, на відміну від російських окупантів українці захищають власну землю і не можуть відступати.

"А вони прийшли за гроші чи під загрозою вбивства", — підкреслив начальник пресслужби.

Обов’язкова евакуація на Харківщині: місцеві відмовляються їхати

Також ситуацію в районі Куп’янська в ефірі телемарафону 21 серпня прокоментував директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол. Він нагадав, що в регіоні з 9 серпня триває обов’язкова евакуація з 53 населених пунктів.

Представник ОВА пояснив, що влада прагне евакуювати приблизно 12 тисяч людей, 618 з них — діти.

"Станом на сьогоднішній ранок вдалося евакуювати 572 особи. З яких 149 дітей, 281 жінка, 114 чоловіків і 28 осіб з інвалідністю", — проінформував Сокол.

Він пояснив, що люди відмовляються виїжджати з різних причин. Дехто пояснює своє рішення неможливістю десь зупинитись, інші переймаються за майно або худобу.

В обладміністрації не виключаються, що в разі потреби розглядатиметься примусова евакуація дітей. Проте, зі слів Сокола, нині волонтери отримують заявки від людей, що хочуть виїхати, зокрема і від сімей з дітьми.

Нагадаємо, 21 серпня у моніторинговій спільноті DeepState звернули увагу на черговий російський фейк. У ворожому телеграм-каналі повідомили про нібито захоплення села Синьківка на Харківщині, "підтвердивши" це кадрами з іншого населеного пункту.

Також 21 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Куп’янському напрямі. Вона зазначила, що кількість обстрілів зменшилась, але російські сили не полишають надії захопити українські землі.