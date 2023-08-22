У Міноборони РФ звинуватили Україну: у Підмосков'ї вибухнув черговий БПЛА (фото, відео)

У Міноборони Росії заявили, що Україна нібито запустила в бік РФ 4 дрони. Два з них упали в Брянській області, інші — вибухнули в Підмосков'ї.

Жителі Москви і Підмосков'я в ніч на 22 серпня чули вибухи. Так, російські сили ППО збили два безпілотники в Московській області. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у себе в Telegram.

"ППО збили два ударні безпілотники. Один у районі Красногорська, інший — у районі Часців. На місця подій виїхали спецслужби", — повідомив він.

Зазначимо, що в Міністерстві оборони РФ підтвердили слова Собяніна. Також у відомстві зазначили, що два БПЛА також були виявлені системою РЕБ і зазнали аварії в Брянській області.

"Два БПЛА виявлено засобами ППО і подавлено комплексами РЕБ, зазнали аварії над територією Брянської області. Два БПЛА виявлено і знищено засобами ППО над територією Московської області", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії заявили, що це нібито була атака України.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, у Красногорську через вибух постраждала багатоповерхівка. За словами місцевих жителів, хвилею вибило дві віконні рами. Також було пошкоджено близько 10 автомобілів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, які небезпечні ударні дрони має Україна і на що вони здатні. Повноцінну війну неможливо вести і вигравати, не завдаючи ударів по території противника, і для цього українцям потрібні далекобійні дрони.

Також повідомлялося, що Міноборони Росії 21 серпня заявило про "чергову спробу київського режиму" атакувати БпЛА літакового типу російську столицю і похвалилося успішною роботою ППО. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що український безпілотник збили неподалік від її будинку.