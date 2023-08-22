В Чорне море увійшов корабель з патрульними катерами FPB 98 для України (відео)

Морська охорона ДПСУ усього замовила 20 патрульних катерів. Раніше передбачалось, що 5 з них мають будуватись в Миколаєві.

Через Босфорську протоку пройшов великий корабель з двома патрульними катерами FPB 98 на борту. Про це повідомляє спостерігач Yörük Işık у твіттері.

На шляху з французького міста Сен-Назера до румунської Констанци увійшов вантажний човен, на якому завантажено два катери FPB 98 MKI. Вони будуються для потреб Державної прикордонної служби України. Усього прикордонники замовили 20 патрульних катерів.

Наразі невідомо, чи передадуть Морській охороні ДПСУ патрульні катери, чи вони знаходитимуться в Румунії до завершення повномасштабної війни.

Що відомо про патрульні катери для ДПСУ?

В липні 2020 року Україна підписала контракт з Францією на постачання 20 патрульних катерів OCEA FPB 98 MKI. Він реалізовується за кредитні кошти Франції та європейськими банками будівництва. Сума контракту складає 136,5 млн євро.

Будівництво патрульних катерів для України

Раніше контракт передбачав побудову 5 з 20 катерів в Миколаєві. Відомо, що перший катер спустили на воду 9 грудня 2021 року, другий — 21 лютого 2022 року, а третій — у травні 2022 року. В реалізації проєкту беруть участь спеціалісти українського "Нібулон", де планувалось побудувати 5 катерів.

Нагадаємо, 6 червня через Босфор пройшло вантажне судно з катерами FPB 98 для ДПСУ.